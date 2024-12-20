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Финляндия может возобновить депортацию украинцев: что известно о новых правилах

Финляндия может возобновить депортацию украинцев: что известно о новых правилах

Киев  •  УНН

 • 5499 просмотра

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Иммиграционная служба Финляндии рассматривает возможность возобновления депортации украинцев в безопасные регионы. Сейчас порог для принятия таких решений остается высоким, а украинцы сохраняют право на временную защиту.

По состоянию на сейчас «порог все еще очень высок», сообщает Иммиграционная служба Финляндии (Migri). После того, как россия начала широкомасштабную агрессивную войну против Украины, Мигри приостановила принятие решений о высылке, однако с сентября это снова становится возможным.

Передает УНН со ссылкой Yle.

Финляндия снова может принимать решение о выдворении в Украину.

Иммиграционная служба Финляндии (Migri) приостановила такие решения после того, как Россия начала широкомасштабную агрессивную войну в феврале 2022 года.

Сейчас новая политика правительства основывается на том, что в Украине также есть районы, где нет войны. Соответственно, людей можно вернуть.

Справка

Решениями, приводящими к выдворению, являются принудительное возвращение и депортация.

В то же время в Migri отмечают следующее:

Порог для принятия решения о принудительном возвращении в Украину по состоянию на сейчас все еще является очень высоким. Граждане Украины в Финляндии имеют право на временную защиту.

По данным Migri, в Финляндии есть «небольшое количество» украинцев, в отношении которых рассматривается только заявление о предоставлении убежища. Если решение по заявлению о предоставлении убежища будет отрицательным, эти украинцы также еще имеют возможность подать заявление на временную защиту.

Напомним,

Финляндия одобрила 26-й пакет оборонной помощи Украине стоимостью 25 млн евро, включающий зимнее снаряжение. Общая стоимость финской помощи достигла 2,3 млрд евро.

Финляндия усиливает обороноспособность из-за угрозы со стороны России и ее конфронтации с Западом. Страна модернизирует вооруженные силы и интегрируется в структуры НАТО для противостояния долгосрочным угрозам.

В Чехии не фиксируют увеличения количества новоприбывших беженцев из Украины16 дек. 2024, 02:49 • 94139 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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