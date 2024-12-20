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россияне устроили в Херсоне настоящий ад - Прокудин

россияне устроили в Херсоне настоящий ад - Прокудин

Киев  •  УНН

 • 6853 просмотра

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россияне обстреляли Херсон, выпустив около 1000 снарядов по жилым районам и инфраструктуре. В результате атаки погибли 2 человека, 10 ранены, повреждены более 30 многоэтажек и другие объекты.

В Херсоне враг атаковал жилую застройку, социальную и критическую инфраструктуру. Прилетело около 1000 снарядов.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали 

россияне утром устроили в Херсоне настоящий ад, начав крыть город массированным огнем с 5 утра. Где-то за 40 минут прилетело около 1000 снарядов

- отметил Александр Прокудин.

Прокудин также, добавил, что россиян целенаправленно целились на жилую застройку, социальную и критическую инфраструктуру. Взрывы не утихали, прилеты были во всех районах города.

Повреждены более 30 многоэтажек, 15 частных домов, авто, гаражи, хозяйственные постройки, железнодорожный вокзал, медицинские и образовательные учреждения. Практически везде были пожары, которые уже ликвидировали. К сожалению, погибли двое мужчин. Еще десять человек ранены. Все пострадавшие сейчас в больницах и получают необходимую медицинскую помощь

- добавил председатель Херсонской ОГА.

Напомним,

 В результате утреннего обстрела Херсона российскими войсками пострадали 11 человек, двое погибли. Среди раненых - 49-летняя женщина из Центрального района с минно-взрывной травмой.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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khersonХерсон