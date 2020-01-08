Медики Ірану вважають, що під час аварії українського Boeing-737 ніхто не вижив
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Більшість пасажирів, які перебували на борту рейса "Міжнародні авіалінії України", загинули. Про це повідомив глава іранської медичної служби Пірхоссейн Куліванд, передає УНН із посиланням на CNN.
“Екіпажі екстрених служб були відправлені на місце аварії, але вони не можуть надати допомогу, так як наразі район, де впав літак, знаходиться в огні”, — повідомив Куліванд на сайті іранського державного ЗМІ IRINN.
Схожу інформацію наводить агентство ISNA, цитуючи главу організації “Червоного півмісяця” Ірану Мортеза Салімі. “Вірогідність того, що пасажири залишаться живі, немає”, — наводить його слова видання.
Видання також зазначає, що "точне місце падіння знаходилося в парку Махмудабада". Це місто на сході Тегерану.
Нагадаємо, раніше іранське державне телебачення повідомило про катастрофу українського літака, який перевозив 180 пасажирів та екіпаж, недалеко від аеропорту столиці Ірану — Тегерана.
За даними видання New York Times, зазначається, що це був літак Boeing 737, що здійснював зліт з аеропорту, прямуючи до України.
Додається, що служба спостереження за польотами FlightRadar 24 повідомила в Twitter, що літак знаходився в експлуатації близько трьох з половиною років. Остання інформація про місцезнаходження літака, за даними FlightRadar, була отримана в районі міста Паранд недалеко від Тегерана.
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У повідомленні іранського держтелебачення йдеться, що аварія в середу вранці імовірно сталася через механічні несправності.
На даний момент це вся інформація, УНН намагається дізнатися подробиці події.
Нагадаємо, після ракетних обстрілів військових баз США з боку Ірана на території Іраку, що відбулись в ніч на 8 січня, США заборонили польоти своїх цивільних літаків над Іраком і Іраном, а також над водами Перської та Оманської заток.