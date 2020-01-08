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З'явились кадри падіння українського літака над Іраном

З'явились кадри падіння українського літака над Іраном

Київ • УНН

 • 76464 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. У мережі Twitter з’явились кадри падіння українського рейсу Тегеран-Київ, що впав на території Ірану. Відео опублікував кореспондент BBC Iran Алі Хашем у Twitter, інформує УНН.

На кадрах видно, як палаюча куля, що ймовірно є літаком, швидко втрачає висоту. При наближені до землі яскраво спалахує, а потім, ймовірно, вдаряється об поверхню землі, після чого спалах стає більш сильний.

Нагадаємо, раніше іранське державне телебачення повідомило про катастрофу українського літака, який перевозив 180 пасажирів та екіпаж, недалеко від аеропорту столиці Ірану — Тегерана.

За даними видання New York Times, зазначається, що це був літак Boeing 737, що здійснював зліт з аеропорту, прямуючи до України.

Як зазначає сервіс Flightradar24, остання інформація про місцезнаходження літака була отримана в районі міста Паранд недалеко від Тегерана.

У повідомленні іранського держтелебачення йдеться, що аварія в середу вранці імовірно сталася через механічні несправності.

На даний момент це вся інформація, УНН намагається дізнатися подробиці події. 

Нагадаємо, після ракетних обстрілів військових баз США з боку Ірана на території Іраку, що відбулись в ніч на 8 січня, США заборонили польоти своїх цивільних літаків над Іраком і Іраном, а також над водами Перської та Оманської заток.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020

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