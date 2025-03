Появились кадры падения украинского самолета над Ираном

На кадрах видно, как горящая шар, который вероятно является самолетом, быстро теряет высоту. При приближении к земле ярко вспыхивает, а затем, вероятно, ударяется о поверхность земли, после чего вспышка становится более сильной.

Напомним, ранее иранское государственное телевидение сообщило о катастрофе украинского самолета, который перевозил 180 пассажиров и экипаж, недалеко от аэропорта столицы Ирана — Тегерана.

По данным издания New York Times, отмечается, что это был самолет Boeing 737, совершавший взлет из аэропорта, направляясь в Украину.

Как отмечает сервис Flightradar24, последняя информация о местонахождении самолета была получена в районе города Парандий недалеко от Тегерана.

В сообщении иранского гостелевидения говорится, что авария в среду утром вероятно произошла из-за механических неисправностей.

На данный момент это вся информация, УНН пытается узнать подробности произошедшего.

Напомним, после ракетных обстрелов военных баз США со стороны Ирана на территории Ирака, произошедших в ночь на 8 января, США запретили полеты своих гражданских самолетов над Ираком и Ираном, а также над водами Персидского и Оманского заливов.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020