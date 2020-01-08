Медики Ирана считают, что во время крушения украинского Boeing-737 никто не выжил
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Большинство пассажиров, находившихся на борту рейса "Международные авиалинии Украины", погибли. Об этом сообщил глава иранской медицинской службы Пирхоссейн Куливанд, передает УНН со ссылкой на CNN.
“Экипажи экстренных служб были отправлены на место аварии, но они не могут оказать помощь, так как пока район, где упал самолет, находится в огне”, — сообщил Куливанд на сайте иранского государственного СМИ IRINN.
Похожую информацию приводит агентство ISNA , цитируя главу организации “Красного полумесяца” Ирана Мортеза Салиме. “Вероятность того, что пассажиры останутся живы, нет”, — приводит его слова издание.
Издание также отмечает, что “точное место падения находилось в парке Махмудабада”. Этот город на востоке Тегерана.
Напомним, ранее иранское государственное телевидение сообщило о катастрофе украинского самолета , который перевозил 180 пассажиров и экипаж, недалеко от аэропорта столицы Ирана — Тегерана.
По данным издания New York Times, отмечается, что это был самолет Boeing 737, совершавший взлет из аэропорта, направляясь в Украину.
Добавляется, что служба наблюдения за полетами FlightRadar 24 сообщила в Twitter, что самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет. Последняя информация о местонахождении самолета, по данным FlightRadar, была получена в районе города Парандий недалеко от Тегерана.
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В сообщении иранского гостелевидения говорится, что авария в среду утром вероятно произошла из-за механических неисправностей.
На данный момент это вся информация, УНН пытается узнать подробности произошедшего.
Напомним, после ракетных обстрелов военных баз США со стороны Ирана на территории Ирака, произошедших в ночь на 8 января, США запретили полеты своих гражданских самолетов над Ираком и Ираном, а также над водами Персидского и Оманского заливов.