Зеленський прокоментував авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані

“Страшна звістка з Близького Сходу. Сьогодні вранці після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м. Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії „Міжнародні авіалінії України“ зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту”, — написав президент.

“За попередніми даними, всі пасажири та члени екіпажу загинули. Наше посольство уточнює інформацію щодо обставин трагедії та списків загиблих. Мої щирі співчуття рідним та близьким всіх пасажирів і членів екіпажу”, — резюмував Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Boeing вивчають інформацію про авіакатастрофу українського лайнера в Ірані

Раніше УНН повідомляли, що наразі консул займається питанням авіакатастрофи, уточнюються списки загиблих.

Нагадаємо, раніше іранське державне телебачення повідомило про катастрофу українського літака, який перевозив, як повідомлялось, 180 пасажирів та екіпаж, недалеко від аеропорту столиці Ірану — Тегерана. ЗМІ також пишуть про те, що на борту літака знаходилось 170 осіб. Втім, у МЗС для УНН повідомили про попередньо 160 загиблих в авіакатастрофі.

Заступник директора Департаменту-начальника управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич додав УНН, що у Департаменті консульської служби створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії: +38 (044) 238 16 57.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Медики Ірану вважають, що під час аварії українського Boeing-737 ніхто не вижив

За даними видання New York Times, зазначається, що це був літак Boeing 737, що здійснював зліт з аеропорту, прямуючи до України.

Видання ISNA зазначає, що “точне місце падіння знаходилося в парку Махмудабада”. Це місто на сході Тегерану.

Додається, що служба спостереження за польотами FlightRadar 24 повідомила в Twitter, що літак знаходився в експлуатації близько трьох з половиною років. Остання інформація про місцезнаходження літака, за даними FlightRadar, була отримана в районі міста Паранд недалеко від Тегерана.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З’явились кадри падіння українського літака над Іраном

У повідомленні іранського держтелебачення йдеться, що аварія в середу вранці імовірно сталася через механічні несправності.

На даний момент це вся інформація, УНН намагається дізнатися подробиці події.

Нагадаємо, після ракетних обстрілів військових баз США з боку Ірана на території Іраку, що відбулись в ніч на 8 січня, США заборонили польоти своїх цивільних літаків над Іраком і Іраном, а також над водами Перської та Оманської заток.