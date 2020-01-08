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У Boeing вивчають інформацію про авіакатастрофу українського лайнера в Ірані

У Boeing вивчають інформацію про авіакатастрофу українського лайнера в Ірані

Київ • УНН

 • 14568 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Керівництво американського авіабудівного концерну Boeing вивчає інформацію про авіакатастрофу в Ірані українського літака його виробництва. Відповідну заяву опубліковано в Twitter компанії, передає УНН.

"Ми стежимо за новинами з Ірану і займаємося збором інформації", - йдеться в короткому повідомленні.

Раніше УНН повідомляли, що наразі консул займається питанням авіакатастрофи, уточнюються списки загиблих.

Нагадаємо, раніше іранське державне телебачення повідомило про катастрофу українського літака, який перевозив, як повідомлялось, 180 пасажирів та екіпаж, недалеко від аеропорту столиці Ірану — Тегерана. ЗМІ також пишуть про те, що на борту літака знаходилось 170 осіб. Втім, у МЗС для УНН повідомили про попередньо 160 загиблих в авіакатастрофі.

Заступник директора Департаменту-начальника управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич додав УНН, що у Департаменті консульської служби створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії: +38 (044) 238 16 57.

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За даними видання New York Times, зазначається, що це був літак Boeing 737, що здійснював зліт з аеропорту, прямуючи до України.

Видання ISNA зазначає, що “точне місце падіння знаходилося в парку Махмудабада”. Це місто на сході Тегерану.

Додається, що служба спостереження за польотами FlightRadar 24 повідомила в Twitter, що літак знаходився в експлуатації близько трьох з половиною років. Остання інформація про місцезнаходження літака, за даними FlightRadar, була отримана в районі міста Паранд недалеко від Тегерана.

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У повідомленні іранського держтелебачення йдеться, що аварія в середу вранці імовірно сталася через механічні несправності.

На даний момент це вся інформація, УНН намагається дізнатися подробиці події.

Нагадаємо, після ракетних обстрілів військових баз США з боку Ірана на території Іраку, що відбулись в ніч на 8 січня, США заборонили польоти своїх цивільних літаків над Іраком і Іраном, а також над водами Перської та Оманської заток.

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