РНБО: на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. На борту пасажирського літака авіакомпанії "МАУ", який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Про це йдеться у повідомленні пресслужби РНБО, передає УНН.
"Станом на сьогодні підтверджено інформацію про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу", - вказали у Раді нацбезпеки і оборони.
Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу на борту.
Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.
У МЗС для УНН повідомили про попередньо 160 загиблих в авіакатастрофі.
Також раніше УНН повідомляли, що наразі консул займається питанням авіакатастрофи, уточнюються списки загиблих.
Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.