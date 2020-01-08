СНБО: на борту потерпевшего крушение в Иране самолета МАУ было 168 пассажиров и 9 членов экипажа
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. На борту пассажирского самолета авиакомпании "МАУ", потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передает УНН.
"По состоянию на сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членов экипажа", - указали в Совете нацбезопасности и обороны.
Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа на борту.
Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвал предположение, что самолет был сбит.
В МИД для УНН сообщили о предварительно 160 погибших в авиакатастрофе.
Также ранее УНН сообщали, что на данный момент консул занимается вопросом авиакатастрофы, уточняются списки погибших.
Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране.