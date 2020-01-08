ЗМІ назвали можливі причини авіакатастрофи українського Boeing 737 в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий. Про це пише Daily Mail, передає УНН.
Так, прессекретар міжнародного аеропорту Імама Хомейні Алі Кашані заявив агентству Fars: "Передбачається, що до аварії призвели технічні проблеми".
"Але відео, опубліковане іранським кореспондентом ВВС Алі Хашемом, показало, що літак вже горів у небі до того, як він розбився, у потужному вибухові, викликавши припущення, що літак був збитий", - пише видання.
Раніше державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу на борту.
У МЗС для УНН повідомили про попередньо 160 загиблих в авіакатастрофі.
Також раніше УНН повідомляли, що наразі консул займається питанням авіакатастрофи, уточнюються списки загиблих.
Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.