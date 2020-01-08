ЗМІ назвали можливі причини авіакатастрофи українського Boeing 737 в Ірані

КИЇВ. 8 січня. УНН. Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий. Про це пише Daily Mail, передає УНН.