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ЗМІ назвали можливі причини авіакатастрофи українського Boeing 737 в Ірані

ЗМІ назвали можливі причини авіакатастрофи українського Boeing 737 в Ірані

Київ • УНН

 • 23228 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий. Про це пише Daily Mail, передає УНН.

Так, прессекретар міжнародного аеропорту Імама Хомейні Алі Кашані заявив агентству Fars: "Передбачається, що до аварії призвели технічні проблеми".

"Але відео, опубліковане іранським кореспондентом ВВС Алі Хашемом, показало, що літак вже горів у небі до того, як він розбився, у потужному вибухові, викликавши припущення, що літак був збитий", - пише видання.

Раніше державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу на борту.

У МЗС для УНН повідомили про попередньо 160 загиблих в авіакатастрофі.

Також раніше УНН повідомляли, що наразі консул займається питанням авіакатастрофи, уточнюються списки загиблих.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.

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