СМИ назвали возможные причины авиакатастрофы украинского Boeing 737 в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит. Об этом пишет Daily Mail, передает УНН.
Так, пресс-секретарь международного аэропорта Имама Хомейни Али Кашани заявил агентству Fars: "Предполагается, что к аварии привели технические проблемы".
"Но видео, опубликованное иранским корреспондентом ВВС Али Хашемом, показало, что самолет уже горел в небе до того, как он разбился, в мощном взрывные, вызвав предположения, что самолет был сбит", - пишет издание.
Ранее государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа на борту.
В МИД для УНН сообщили о предварительно 160 погибших в авиакатастрофе.
Также ранее УНН сообщали, что на данный момент консул занимается вопросом авиакатастрофы, уточняются списки погибших.
Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране.