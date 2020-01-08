Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский дал оперативную информацию

КИЕВ. 8 января. УНН. По оперативной информации по катастрофе пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" неподалеку от иранской столицы Тегерана, Министерство иностранных дел сейчас готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время. Специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, ожидается согласование иранской стороны для отлета. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, передает УНН.