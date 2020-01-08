В МАУ сообщили имена членов экипажа самолета, упавшего в Иране

Так, в экипаж входили:

Гапоненко Владимир - командир (11 000 часов налета),

Наумкин Алексей - инструктор на самолете, который находился в качестве усиленного экипажа (12000 часов налета),

Хоменко Сергей - второй пилот (7600 часов).

Так же было "6 бортпроводников: прекрасных девушек и мальчиков".

Сосновский отметил, что экипаж перед вылетом отдыхал в отеле в Тегеране. Также Сосновский отметил, что аэропорт Тегерана достаточно сложный для полетов.

Напомним, раньше 8 января Государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

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При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США" работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указали ранее в CNN.

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. СМИ сообщают о 13 членов экипажа из Украины.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что МИД пока готовит списки пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, они будут обнародованы в ближайшее время. Специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлены, пока ожидается согласование с иранской стороной для отлета.

Как сообщалось ранее в УНН, украинский самолет, потерпевший крушение в Иране, проходил техобслуживание 6 января.