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Авіакатастрофа в Ірані: версію теракту виключено

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. За попередньою інформацією причиною авіакатастрофи в Ірані стала технічна несправність українського літака. Версія з терактом виключається. Про це йдеться у повідомленні Посольства України в Ісламській республіці Іран, передає УНН.

“08.01.2020 орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії „Міжнародні авіалінії України“, що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За попередньою інформацією, літак розбився в наслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається”, — йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні йдеться, що за даними компанії МАУ, на зазначений рейс придбали квитки 168 осіб.

“Наразі з’ясовується хто з пасажирів не був присутній на борту та наявність серед пасажирів громадян України. Також на борту перебували 9 членів екіпажу — громадяни України. Нажаль, усі пасажири та члени екіпажу загинули”, — повідомили у дипустанові.

Посольство висловило співчуття усім близьким та родичам загиблих.

“Посольство активно займається з’ясуванням обставин катастрофи та формальностями, пов’язаними з цим.

Посол України в Ірані, Сергій Бурдиляк, перебуває на місці аварії”, — додали у повідомленні.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 “Міжнародних авіаліній України” розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

Також раніше УНН повідомляли, що наразі консул займається питанням авіакатастрофи, уточнюються списки загиблих.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.

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