Україна відправить до Ірану групу спеціалістів на місце авіакатастрофи літака МАУ

"Щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Ми готуємо до відрядження групу для допомоги в пошуковій операції та для розслідування причин катастрофи. Триває уточнення інформації щодо 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, які за попередніми даними перебували на борту. Створено оперативний штаб при РНБО за дорученням Президента", - написав Гончарук.

Таку ж інформацію повідомили у МВС, зазначивши, що МВС та ДСНС увійшли до оперативного штабу, створеного у зв’язку з авіакатастрофою літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

"В Іран буде направлена група українських спеціалістів для допомоги у пошуку та розслідування причин трагедії", - написали у МВС.

В доповнення, глава Уряду повідомив, що МЗС відкрило гарячу лінію за номером: +380442381657.

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Нагадаємо, раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

Водночас у повідомленні посольства України в Ірані вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається".

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За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. ЗМІ повідомляють про 13 членів екіпажу з України.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що МЗС наразі готує списки пасажирів літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, їх буде оприлюднено найближчим часом. Спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

Як повідомлялося раніше в УНН, український літак, що зазнав катастрофи в Ірані, проходив техобслуговування 6 січня.

2/2 Створено оперативний штаб при РНБО за дорученням Президента.



МЗС відкрило гарячу лінію +380442381657.

МВС та ДСНС увійшли до оперативного штабу, створеного у зв’язку з авіакатастрофою літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Ірані.



В Іран буде направлена група українських спеціалістів для допомоги у пошуку та розслідування причин трагедії. pic.twitter.com/sARkU6FDc9