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Украина отправит в Иран группу специалистов на место авиакатастрофы самолета МАУ

Украина отправит в Иран группу специалистов на место авиакатастрофы самолета МАУ

Киев  •  УНН

 • 17353 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Украина готовит к командировке в Иран группу для помощи поисковой операции и расследования причин катастрофы. Об этом сообщили премьер-министр Украины Алексей Гончарук и МВД в Twitter, передает УНН.

"Касательно авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Мы готовим к командировке группу для помощи в поисковой операции и для расследования причин катастрофы. Продолжается уточнения информации по 167 пассажиров и 9 членов экипажа, которые по предварительным данным находились на борту. Создан оперативный штаб при СНБО по поручению президента", - написал Гончарук.

Такую же информацию сообщили в МВД, отметив, что МВД и ГСЧС вошли в оперативный штаб, созданный в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

"В Иран будет направлена ​​группа украинских специалистов для помощи в поиске и расследования причин трагедии", - написали в МВД.

В дополнение, глава правительства сообщил, что МИД открыло горячую линию по телефону: +380442381657.

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Напомним, раньше 8 января Государственная средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США" работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", - указал ранее CNN.

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".

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По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. СМИ сообщают о 13 членов экипажа из Украины.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что МИД сейчас готовит списки пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, они будут обнародованы в ближайшее время. Специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлены, пока ожидается согласование с иранской стороной для осуществления отлета.

Как сообщалось ранее в УНН, украинский самолет, потерпевший крушение в Иране, проходил техобслуживание 6 января.

2/2 Створено оперативний штаб при РНБО за дорученням Президента.

МЗС відкрило гарячу лінію +380442381657.

— Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) January 8, 2020

МВС та ДСНС увійшли до оперативного штабу, створеного у зв’язку з авіакатастрофою літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Ірані.

В Іран буде направлена група українських спеціалістів для допомоги у пошуку та розслідування причин трагедії. pic.twitter.com/sARkU6FDc9

— МВС України (@MVS_UA) January 8, 2020

Украинские Национальные Новости

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