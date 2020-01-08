Авіакатастрофа в Ірані: в українського літака горів двигун
Київ • УНН
"Літак злетів з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в іранській столиці, після чого один з його двигунів охопила пожежа. Потім пілот втратив контроль над літаком, скерувавши його в землю, після чого він врізався в землю", - заявив прессекретар Міністерства доріг і транспорту Ірану Кассем Бініаз, повідомляє державне інформаційне агентство IRNA.
Водночас, за попередньою інформацією посольства України в Ісламській республіці Іран причиною авіакатастрофи в Ірані стала технічна несправність українського літака. Версія з терактом виключається.
Нагадаємо, раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу на борту.
Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.
Також раніше в УНН повідомляли, що наразі консул займається питанням авіакатастрофи, уточнюються списки загиблих.
Президент Зеленський також відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.