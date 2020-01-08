Авиакатастрофа в Иране: в украинского самолета горел двигатель
Киев • УНН
"Самолет взлетел из международного аэропорта Имама Хомейни в иранской столице, после чего один из его двигателей охватил пожар. Затем пилот потерял контроль над самолетом, направив его в землю, после чего он врезался в землю", - заявил прессекретар Министерства дорог и транспорта Ирана Кассем Биниаз, сообщает государственное информационное агентство IRNA.
В то же время, по предварительной информации посольства Украины в Исламской республике Иран причиной авиакатастрофы в Иране стала техническая неисправность украинского самолета. Версия с терактом исключается.
Напомним, раньше 8 января Государственная средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа на борту.
Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.
Также ранее в УНН сообщали, что пока консул занимается вопросом авиакатастрофы, уточняются списки погибших.
Президент Зеленский также отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране.