ЗМІ оприлюднили громадянство пасажирів літака, що розбився в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Сервіс Aviation Newsroom, що відслідковує дані про польоти повітряних суден у світі, оприлюднив поки непідтверджену інформацію про громадянство пасажирів літака авіакомпанії "МАУ", що розбився в Ірані, передає УНН.
"Інформація про пасажирів рейсу українських аваіліній PS752:
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- 13 членів екіпажу з України
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- громадяни Ірану - 71
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- громадяни Канади -73
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- громадяни Німеччини - 4
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- британські громадяни - 3
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- громадяни Швеції - 8
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- громадяни Афганістану - 6", - йдеться в повідомленні.
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Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу на борту.
Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.
Водночас у повідомленні посольства України в Ірані вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається”.
У МЗС для УНН повідомили про попередньо 160 загиблих в авіакатастрофі. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.
Також раніше УНН повідомляли, що наразі консул займається питанням авіакатастрофи, уточнюються списки загиблих.
Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.