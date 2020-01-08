СМИ обнародовали гражданство пассажиров разбившегося в Иране самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Сервис Aviation Newsroom, отслеживающий данные о полетах воздушных судов в мире, обнародовал пока неподтвержденную информацию о гражданстве пассажиров самолета авиакомпании "МАУ", разбившегося в Иране, передает УНН.
"Информация о пассажирах рейса украинских аваилиний PS752:
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- 13 членов экипажа из Украины
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- граждане Ирана - 71
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- граждане Канады -73
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- граждане Германии - 4
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- британские граждане - 3
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- граждане Швеции - 8
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- граждане Афганистана - 6", - говорится в сообщении.
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Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа на борту.
Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвал предположение, что самолет был сбит.
В то же время в сообщении посольства Украины в Иране указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".
В МИД для УНН сообщили о предварительно 160 погибших в авиакатастрофе. По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
Также ранее УНН сообщали, что на данный момент консул занимается вопросом авиакатастрофы, уточняются списки погибших.
Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране.