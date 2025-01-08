"Мы не оставим усилий для достижения справедливости": МИД в пятую годовщину сбития Ираном украинского самолета

В пятую годовщину трагедии рейса PS752 Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление, в котором напомнило о преступлении, совершенном Ираном, и подтвердило свою решимость добиваться справедливости для жертв катастрофы, передает УНН.

Детали

8 января 2020 года в небе над Ираном военные Корпуса стражей Исламской революции сбили гражданский самолет рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выпустив две ракеты "земля-воздух". Погибли все 176 человек на борту, среди которых были граждане Украины, Канады, Швеции, Соединенного Королевства, Афганистана и Ирана.

"Иран грубо нарушил целый ряд норм международного права: применил оружие против гражданского самолета в полете, не принял всех мер, чтобы предотвратить сбивание, не обеспечил ни прозрачного и объективного расследования обстоятельств катастрофы, ни надлежащего судебного преследования обвиняемых.

В этот скорбный день выражаем соболезнования всем родным и близким погибших на борту рейса PS752. Мы не оставим усилий для достижения справедливости и привлечения виновных к ответственности", - говорится в заявлении.

Также, министерство напомнило, что год назад Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 в составе Украины, Канады, Швеции и Соединенного Королевства инициировала производство в рамках Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) против Ирана из-за нарушения им Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагской конвенции).

"Это производство продолжается, а следующие шаги Координационной группы по привлечению Ирана к ответственности в Совете ИКАО будут сделаны в ближайшие месяцы", - сообщает МИД.

Кроме того, сообщается, что в октябре 2024 года Координационная группа также подала Меморандум в рамках рассмотрения дела о сбитии PS752 в Международном Суде ООН. Украина, Канада, Швеция и Соединенное Королевство подкрепили этот основной документ по делу неопровержимыми доказательствами нарушения Ираном Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года (Монреальской конвенции).

МИД призвал страны мира объединить усилия для защиты международной безопасности, особенно в сфере гражданской авиации, чтобы избежать повторения подобных трагедий в будущем.

Напомним

В результате авиакатастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все члены экипажа и двое пассажиров были гражданами Украины.

Сразу после падения самолета МАУ сообщили, что борт был исправен, также в компании исключили ошибку пилотов. Однако иранская сторона практически три дня настаивала на том, что причиной трагедии, вероятно, стал технический сбой, который привел к возгоранию двигателя. В течение этого времени появились снимки разведывательных спутников, которые подтвердили запуск двух ракет "земля - воздух", также видео запуска ракет иранскими военными.

Уже 11 января президент Ирана Хасан Рухани признал, что самолет был случайно сбит ракетами, выпущенными Корпусом стражей Исламской революции. Иран объяснил ошибку человеческим фактором.