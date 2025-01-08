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"Мы не оставим усилий для достижения справедливости": МИД в пятую годовщину сбития Ираном украинского самолета

"Мы не оставим усилий для достижения справедливости": МИД в пятую годовщину сбития Ираном украинского самолета

Киев  •  УНН

 • 7365 просмотра

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В пятую годовщину трагедии рейса PS752 МИД Украины напомнил о преступлении Ирана и подтвердил намерение добиваться справедливости. Международная группа продолжает правовые действия против Ирана в ИКАО и Международном Суде ООН.

В пятую годовщину трагедии рейса PS752 Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление, в котором напомнило о преступлении, совершенном Ираном, и подтвердило свою решимость добиваться справедливости для жертв катастрофы, передает УНН.

Детали 

8 января 2020 года в небе над Ираном военные Корпуса стражей Исламской революции сбили гражданский самолет рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выпустив две ракеты "земля-воздух". Погибли все 176 человек на борту, среди которых были граждане Украины, Канады, Швеции, Соединенного Королевства, Афганистана и Ирана.

"Иран грубо нарушил целый ряд норм международного права: применил оружие против гражданского самолета в полете, не принял всех мер, чтобы предотвратить сбивание, не обеспечил ни прозрачного и объективного расследования обстоятельств катастрофы, ни надлежащего судебного преследования обвиняемых.

В этот скорбный день выражаем соболезнования всем родным и близким погибших на борту рейса PS752. Мы не оставим усилий для достижения справедливости и привлечения виновных к ответственности", - говорится в заявлении.

Также, министерство напомнило, что год назад Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 в составе Украины, Канады, Швеции и Соединенного Королевства инициировала производство в рамках Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) против Ирана из-за нарушения им Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагской конвенции). 

"Это производство продолжается, а следующие шаги Координационной группы по привлечению Ирана к ответственности в Совете ИКАО будут сделаны в ближайшие месяцы", - сообщает МИД.

Кроме того, сообщается, что в октябре 2024 года Координационная группа также подала Меморандум в рамках рассмотрения дела о сбитии PS752 в Международном Суде ООН. Украина, Канада, Швеция и Соединенное Королевство подкрепили этот основной документ по делу неопровержимыми доказательствами нарушения Ираном Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года (Монреальской конвенции).

МИД призвал страны мира объединить усилия для защиты международной безопасности, особенно в сфере гражданской авиации, чтобы избежать повторения подобных трагедий в будущем.

Напомним

В результате авиакатастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все члены экипажа и двое пассажиров были гражданами Украины. 

Сразу после падения самолета МАУ сообщили, что борт был исправен, также в компании исключили ошибку пилотов. Однако иранская сторона практически три дня настаивала на том, что причиной трагедии, вероятно, стал технический сбой, который привел к возгоранию двигателя. В течение этого времени появились снимки разведывательных спутников, которые подтвердили запуск двух ракет "земля - воздух", также видео запуска ракет иранскими военными.

Уже 11 января президент Ирана Хасан Рухани признал, что самолет был случайно сбит ракетами, выпущенными Корпусом стражей Исламской революции. Иран объяснил ошибку человеческим фактором.

Алина Волянская

Алина Волянская

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