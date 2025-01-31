Міжнародний суд ООН встановив нові терміни у справі "Україна проти росії" щодо геноциду

Міжнародний суд ООН призначив терміни для подання позицій щодо зустрічних вимог рф у справі "Україна проти росії". Україна має подати їх до 20 травня 2025 року, росія - до 22 вересня 2025 року, повідомили у Суді, пише УНН.

Міжнародний суд ООН запропонував Україні та Росії подати свої позиції щодо прийнятності зустрічних вимог росії у справі "Україна проти росії" до 20 травня 2025 року та 22 вересня 2025 року відповідно - вказано у повідомленні Суду у X.

Як повідомляється у пресрелізі Суду, 8 листопада 2024 року російська федерація подала свій контрмеморандум, що містить зустрічні вимоги, у справі щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти російської федерації).

"Згодом Україна заперечила проти прийнятності зустрічних вимог. Відповідно до пункту 3 статті 80 Регламенту Суду Суд запропонував Україні та російській федерацію подати свої погляди з цього питання до 20 травня 2025 року та 22 вересня 2025 року відповідно. Тоді Суд вирішить, чи є зустрічні вимоги прийнятними", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

2 лютого 2024 року Міжнародний суд ООН виніс рішення щодо попередніх заперечень російської федерації щодо юрисдикції Суду та прийнятності позову України відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 року ("Конвенція про геноцид").

Суд, як вказали у МЗС України, відхилив переважну більшість заперечень росії, постановивши, що справа України переходить на стадію розгляду по суті.

Україна ініціювала це провадження лише через два дні після початку повномасштабного вторгнення росії. Справа стосується використання росією неправдивих звинувачень у геноциді для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, що становить порушення найбільш фундаментального міжнародного договору в сфері прав людини - Конвенції про геноцид.

Знаковий наказ суду від 16 березня 2022 року зобов’язав росію "негайно призупинити військові операції, які вона розпочала 24 лютого 2022 року на території України", а також "забезпечити, аби будь-які збройні формування, будь-які організації, особи, які керуються або підтримуються росією та перебувають під її впливом, не здійснювали жодних воєнних заходів. Цей наказ є обов’язковим і становить окреме порушення міжнародного права.

32 держави-сторони Конвенції про геноцид долучились до справ, щоб представити Суду свою позицію щодо тлумачення Конвенції – ця кількість є безпрецедентною. Усі держави, які долучились, тлумачать Конвенцію таким чином, щоб юрисдикція Міжнародного суду щодо позову України була безсумнівною.