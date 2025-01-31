Міжнародний суд ООН встановив нові терміни у справі "Україна проти росії" щодо геноциду

ukenru
09:48 • 49673 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 109023 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 109403 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 129287 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 161138 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 213672 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172394 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151064 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124986 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109791 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 127088 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 131005 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 127850 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 130271 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 124468 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 180080 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 178643 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 310745 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 338261 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 272968 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 26734 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 61695 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 62966 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 127844 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101108 перегляди
Актуальне
Міжнародний суд ООН встановив нові терміни у справі "Україна проти росії" щодо геноциду

Міжнародний суд ООН встановив нові терміни у справі "Україна проти росії" щодо геноциду

Київ • УНН

 • 29540 перегляди

Суд призначив терміни для подання позицій щодо зустрічних вимог рф у справі "Україна проти росії" щодо геноциду. Україна має подати до 20 травня 2025 року, росія - до 22 вересня 2025 року.

Міжнародний суд ООН призначив терміни для подання позицій щодо зустрічних вимог рф у справі "Україна проти росії". Україна має подати їх до 20 травня 2025 року, росія - до 22 вересня 2025 року, повідомили у Суді, пише УНН.

Міжнародний суд ООН запропонував Україні та Росії подати свої позиції щодо прийнятності зустрічних вимог росії у справі "Україна проти росії" до 20 травня 2025 року та 22 вересня 2025 року відповідно

- вказано у повідомленні Суду у X.

Як повідомляється у пресрелізі Суду, 8 листопада 2024 року російська федерація подала свій контрмеморандум, що містить зустрічні вимоги, у справі щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти російської федерації).

"Згодом Україна заперечила проти прийнятності зустрічних вимог. Відповідно до пункту 3 статті 80 Регламенту Суду Суд запропонував Україні та російській федерацію подати свої погляди з цього питання до 20 травня 2025 року та 22 вересня 2025 року відповідно. Тоді Суд вирішить, чи є зустрічні вимоги прийнятними", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

2 лютого 2024 року Міжнародний суд ООН виніс рішення щодо попередніх заперечень російської федерації щодо юрисдикції Суду та прийнятності позову України відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 року ("Конвенція про геноцид"). 

Суд, як вказали у МЗС України, відхилив переважну більшість заперечень росії, постановивши, що справа України переходить на стадію розгляду по суті.

Україна ініціювала це провадження лише через два дні після початку повномасштабного вторгнення росії. Справа стосується використання росією неправдивих звинувачень у геноциді для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, що становить порушення найбільш фундаментального міжнародного договору в сфері прав людини - Конвенції про геноцид.

Знаковий наказ суду від 16 березня 2022 року зобов’язав росію "негайно призупинити військові операції, які вона розпочала 24 лютого 2022 року на території України", а також "забезпечити, аби будь-які збройні формування, будь-які організації, особи, які керуються або підтримуються росією та перебувають під її впливом, не здійснювали жодних воєнних заходів. Цей наказ є обов’язковим і становить окреме порушення міжнародного права.

32 держави-сторони Конвенції про геноцид долучились до справ, щоб представити Суду свою позицію щодо тлумачення Конвенції – ця кількість є безпрецедентною. Усі держави, які долучились, тлумачать Конвенцію таким чином, щоб юрисдикція Міжнародного суду щодо позову України була безсумнівною.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
mizhnarodnyi-sud-oonМіжнародний суд ООН
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами