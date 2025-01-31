Международный суд ООН установил новые сроки по делу "Украина против россии" относительно геноцида

Международный суд ООН назначил сроки для представления позиций по встречным требованиям рф по делу "Украина против россии". Украина должна подать их до 20 мая 2025 года, россия - до 22 сентября 2025 года, сообщили в Суде, пишет УНН.

Международный суд ООН предложил Украине и россии подать свои позиции относительно приемлемости встречных требований россии по делу "Украина против россии" до 20 мая 2025 года и 22 сентября 2025 года соответственно - указано в сообщении Суда в X.

Как сообщается в пресс-релизе Суда, 8 ноября 2024 года российская федерация подала свой контрмеморандум, содержащий встречные требования, по делу об обвинениях в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против российской федерации).

"Впоследствии Украина возразила против приемлемости встречных требований. В соответствии с пунктом 3 статьи 80 Регламента Суда Суд предложил Украине и российской федерации подать свои взгляды по этому вопросу до 20 мая 2025 года и 22 сентября 2025 года соответственно. Тогда Суд решит, являются ли встречные требования приемлемыми", - говорится в сообщении.

Дополнение

2 февраля 2024 года Международный суд ООН вынес решение относительно предварительных возражений российской федерации относительно юрисдикции Суда и приемлемости иска Украины в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него 1948 года ("Конвенция о геноциде").

Суд, как указали в МИД Украины, отклонил подавляющее большинство возражений россии, постановив, что дело Украины переходит на стадию рассмотрения по существу.

Украина инициировала это производство только через два дня после начала полномасштабного вторжения россии. Дело касается использования россией ложных обвинений в геноциде для оправдания полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, что является нарушением наиболее фундаментального международного договора в области прав человека - Конвенции о геноциде.

Знаковый приказ суда от 16 марта 2022 года обязал россию "немедленно приостановить военные операции, которые она начала 24 февраля 2022 года на территории Украины", а также "обеспечить, чтобы любые вооруженные формирования, любые организации, лица, которые управляются или поддерживаются россией и находятся под ее влиянием, не осуществляли никаких военных мероприятий. Этот приказ является обязательным и составляет отдельное нарушение международного права.

32 государства-стороны Конвенции о геноциде присоединились к делам, чтобы представить Суду свою позицию относительно толкования Конвенции - это количество является беспрецедентным. Все государства, которые присоединились, толкуют Конвенцию таким образом, чтобы юрисдикция Международного суда по иску Украины была несомненной.