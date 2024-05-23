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ООН збирається проголосувати за встановлення дня пам'яті щодо геноциду в Сребрениці на тлі сербської опозиції

ООН збирається проголосувати за встановлення дня пам'яті щодо геноциду в Сребрениці на тлі сербської опозиції

Київ • УНН

 • 15462 перегляди

Очікується, що Генеральна Асамблея ООН проголосує за встановлення щорічного дня пам'яті жертв геноциду в Сребрениці 1995 року, що викликає запеклий опір з боку сербів.

Генасамблея ООН у четвер планує проголосувати за встановлення щорічного дня пам'яті щодо геноциду в Сребрениці 1995 року. Ця перспектива викликала запеклий опір з боку сербів, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

У резолюції Генеральної асамблеї, підтриманої Німеччиною та Руандою, "Сербія не згадується як винуватець, але це не зупинило інтенсивну кампанію лобіювання за голосування "проти", яке проводив президент боснійських сербів Мілорад Додік і президент-популіст сусідньої Сербії Александар Вучич", пише видання.

Очікується, що ГА ООН зі 193 членів проголосує у четвер вранці щодо резолюції, згідно з якою 11 липня буде оголошено "Міжнародним днем пам'яті геноциду 1995 року в Сребрениці", який відзначатиметься щорічно, починаючи з цього року.

Як зазначає видання, "вбивства в Сребрениці стали кривавим крещендо війни в Боснії 1992-1995 років, яка відбулася після розпаду тодішньої Югославії та вивільнила націоналістичні пристрасті та територіальні амбіції, які налаштували боснійських сербів проти двох інших основних етнічних груп населення країни, хорватів та і боснійців-мусульман".

І Сербія, і боснійські серби заперечують факт геноциду у Сребрениці, хоча це було встановлено двома судами ООН.

Додік, який є президентом Республіки Сербської, сербської частини Боснії, що займає близько половини її території, заявив у середу на платформі соціальних мереж X, що резолюція ООН нав'язується країні прихильниками боснійців-мусульман і що вона розколе країну.

В остаточний проект резолюції додано заяву, яка підтверджує "непохитну відданість Генеральній Асамблеї підтримці стабільності та зміцненню єдності у різноманітті у Боснії та Герцеговині".

Президент Сербії Вучич та його уряд, як повідомляється, проводять кампанію як в ООН, так і серед країн, що розвиваються, щоб домогтися підтримки голосування "проти". Для схвалення потрібна більшість голосів.

Виступаючи проти резолюції, Вучич та Додік висловили припущення, що у разі її ухвалення вона відчинить двері до необхідності відшкодовувати військові збитки. Місцеві аналітики кажуть, що сербські лідери, включно з Вучичем, також побоюються, що їх можуть притягнути до відповідальності за активну участь у кровопролитті в Боснії.

У проект резолюції включено рішення Міжнародного Суду ООН, винесене у 2007 році, вищим трибуналом ООН, про те, що дії, вчинені в Сребрениці, є геноцидом. Це був перший геноцид у Європі після нацистського Голокосту під час Другої світової війни, внаслідок якого загинуло близько 6 мільйонів євреїв та представників інших меншин.

Проект резолюції засуджує "беззастережно будь-яке заперечення геноциду в Сребрениці як історичної події". Він також "беззастережно засуджує дії, які прославляють тих, хто був засуджений міжнародними судами за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, у тому числі відповідальних за геноцид у Сребрениці".

Річард Гован, директор Міжнародної кризової групи ООН, назвав час голосування "невдалим з огляду на звинувачення в тому, що Ізраїль проводить геноцид у секторі Газа".

"Голосування стане можливістю для більшого політичного театру, - сказав він агентству AP. - Я очікую, що росія та Китай з великим інтересом запитають, чому уряди США та Європи концентруються на різанини у 1990-х роках, а не на вбивствах у секторі Газа сьогодні".

Як зазначає видання, "росія та Китай, які мають тісні зв'язки з Сербією, практично напевно виступлять проти цієї резолюції, а Угорщина заявила, що проголосує проти".

Посол Німеччини при ООН Антьє Леєндерце заявила, що "резолюція має підтримку великої міжрегіональної групи".

Гован сказав, що "якщо рівень підтримки буде обмежений, це стане ударом по боснійцям".

рф на засіданні ООН висловилася проти резолюції про геноцид у Сребрениці01.05.24, 09:34 • 16576 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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