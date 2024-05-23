ООН собирается проголосовать за установление дня памяти о геноциде в Сребренице на фоне сербской оппозиции

Генассамблея ООН в четверг планирует проголосовать за установление ежегодного дня памяти о геноциде в Сребренице 1995 года. Эта перспектива вызвала ожесточенное сопротивление со стороны сербов, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В резолюции Генеральной ассамблеи, поддержанной Германией и Руандой, "Сербия не упоминается как виновник, но это не остановило интенсивную кампанию лоббирования за голосование "против", которое проводил президент боснийских сербов Милорад Додик и президент-популист соседней Сербии Александар Вучич", пишет издание.

Ожидается, что ГА ООН из 193 членов проголосует в четверг утром по резолюции, согласно которой 11 июля будет объявлено "Международным днем памяти геноцида 1995 года в Сребренице", который будет отмечаться ежегодно, начиная с этого года.

Как отмечает издание, "убийства в Сребренице стали кровавым крещендо войны в Боснии 1992-1995 годов, которая произошла после распада тогдашней Югославии и высвободила националистические страсти и территориальные амбиции, которые настроили боснийских сербов против двух других основных этнических групп населения страны, хорватов и боснийцев-мусульман".

И Сербия, и боснийские сербы отрицают факт геноцида в Сребренице, хотя это было установлено двумя судами ООН.

Додик, который является президентом Республики Сербской, сербской части Боснии, занимающей около половины ее территории, заявил в среду на платформе социальных сетей X, что резолюция ООН навязывается стране сторонниками боснийцев-мусульман и что она расколет страну.

В окончательный проект резолюции добавлено заявление, подтверждающее "непоколебимую приверженность Генеральной Ассамблеи поддержке стабильности и укреплению единства в многообразии в Боснии и Герцеговине".

Президент Сербии Вучич и его правительство, как сообщается, проводят кампанию как в ООН, так и среди развивающихся стран, чтобы добиться поддержки голосования "против". Для одобрения требуется большинство голосов.

Выступая против резолюции, Вучич и Додик высказали предположение, что в случае ее принятия она откроет дверь к необходимости возмещать военные убытки. Местные аналитики говорят, что сербские лидеры, включая Вучича, также опасаются, что их могут привлечь к ответственности за активное участие в кровопролитии в Боснии.

В проект резолюции включено решение Международного Суда ООН, вынесенное в 2007 году, высшим трибуналом ООН, о том, что действия, совершенные в Сребренице, являются геноцидом. Это был первый геноцид в Европе после нацистского Холокоста во время Второй мировой войны, в результате которого погибло около 6 миллионов евреев и представителей других меньшинств.

Проект резолюции осуждает "безоговорочно любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события". Он также "безоговорочно осуждает действия, которые прославляют тех, кто был осужден международными судами за военные преступления, преступления против человечности и геноцид, в том числе ответственных за геноцид в Сребренице".

Ричард Гован, директор Международной кризисной группы ООН, назвал время голосования "неудачным, учитывая обвинения в том, что Израиль проводит геноцид в секторе Газа".

"Голосование станет возможностью для большего политического театра, - сказал он агентству AP. - Я ожидаю, что россия и Китай с большим интересом спросят, почему правительства США и Европы концентрируются на резне в 1990-х годах, а не на убийствах в секторе Газа сегодня".

Как отмечает издание, "россия и Китай, которые имеют тесные связи с Сербией, практически наверняка выступят против этой резолюции, а Венгрия заявила, что проголосует против".

Посол Германии при ООН Антье Леендерце заявила, что "резолюция имеет поддержку большой межрегиональной группы".

Гован сказал, что "если уровень поддержки будет ограничен, это станет ударом по боснийцам".

рф на заседании ООН высказалась против резолюции о геноциде в Сребренице