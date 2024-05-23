ООН собирается проголосовать за установление дня памяти о геноциде в Сребренице на фоне сербской оппозиции

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  86837 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  103478 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  142777 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  139920 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  134256 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  114799 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121143 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117269 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120599 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113900 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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16 мая 2024, 09:35  •  464501 просмотра

ООН собирается проголосовать за установление дня памяти о геноциде в Сребренице на фоне сербской оппозиции

Ожидается, что Генеральная Ассамблея ООН проголосует за установление ежегодного дня памяти жертв геноцида в Сребренице 1995 года, что вызывает ожесточенное сопротивление со стороны сербов.

Новости Мира •   •  4104 просмотра
ООН собирается проголосовать за установление дня памяти о геноциде в Сребренице на фоне сербской оппозиции

После 2022 года влияние кремля в Венгрии усилилось – Politico

Венгрия углубляет свои связи с россией, допуская усиление российского влияния через финансовые сделки, среди которых реализация проекта строительства атомной электростанции.

политика •   •  6191 просмотра
После 2022 года влияние кремля в Венгрии усилилось – Politico

Зеленский созвонился с премьером Греции, обсудили предстоящий Саммит мира и подготовку совместного соглашения о безопасности

Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Мицотакисом усилия, направленные на привлечение широкого круга государств к предстоящему Саммиту мира и подготовку к заключению двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Грецией.

Война •   •  6695 просмотра
Зеленский созвонился с премьером Греции, обсудили предстоящий Саммит мира и подготовку совместного соглашения о безопасности

В россии заявили о сбитии беспилотника в татарстане

россия заявила, что ее силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Республики Татарстан около 14:00.

Новости Мира •   •  6647 просмотра
В россии заявили о сбитии беспилотника в татарстане

Правительство хочет повысить НДС и военные сборы - СМИ

Министерство финансов разрабатывает законопроект о повышении военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС), а также введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей.

Экономика •   •  8912 просмотра
Правительство хочет повысить НДС и военные сборы - СМИ

россияне нанесли два удара КАБами по Харькову и Дергачам, один раненый

Российские войска совершили обстрелы Харькова и Дергачей, при этом, по сообщениям, в Дергачах был ранен один человек.

Война •   •  8112 просмотра
россияне нанесли два удара КАБами по Харькову и Дергачам, один раненый

Астронавтов из Франции и Бельгии назвали следующими европейцами, которые полетят на МКС

Софи Адено из Франции и Рафаэль Льежуа из Бельгии станут первыми двумя представителями класса астронавтов ЕКА 2022 года, которые отправятся на Международную космическую станцию в 2026 году.

Новости Мира •   •  7074 просмотра
Астронавтов из Франции и Бельгии назвали следующими европейцами, которые полетят на МКС

Атака рф на Харьковскую область: 8 пострадавших в результате ракетных ударов по Люботину

По состоянию на 14:00 8 человек получили острую стрессовую реакцию и ранения в результате вражеского ракетного обстрела города Люботин.

Война •   •  7920 просмотра
Атака рф на Харьковскую область: 8 пострадавших в результате ракетных ударов по Люботину

Крупнейший производитель спирта и государственный монополист "Укрспирт" оказался на грани банкротства

Крупнейший в Украине производитель спирта ГП "Укрспирт" полностью прекратил производственную деятельность и имеет многомиллионную задолженность перед государственным бюджетом.

Экономика •   •  6772 просмотра
Крупнейший производитель спирта и государственный монополист "Укрспирт" оказался на грани банкротства

Tesla, Mazda и Nissan: какие подержанные авто в возрасте до 5 лет украинцы больше всего импортировали в апреле

В апреле украинцы приобрели 5,3 тыс. подержанных автомобилей возрастом до 5 лет, ввезенных из-за рубежа, причем самыми популярными моделями были Tesla Model Y и Model 3.

Экономика •   •  6844 просмотра
Tesla, Mazda и Nissan: какие подержанные авто в возрасте до 5 лет украинцы больше всего импортировали в апреле