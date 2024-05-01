рф на заседании ООН высказалась против резолюции о геноциде в Сребренице

россия не поддержала резолюцию о признании событий в Сребренице геноцидом. Позицию российской стороны на Совете безопасности по ситуации в Боснии и Герцеговине выразил постоянный представитель в ООН василий небензя. По его словам, проект резолюции "однобокий" и "политически заряженный". Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

По мнению небензи, проект "не имеет ничего общего" с заявленной для заседания целью увековечить память о жертвах трагедии 1995 года и достичь национального примирения. небензя отметил, что авторы резолюции не пытались добиться примирения в Боснии и Герцеговине, но пытались "утвердить квалификацию исторических событий, отвечающую только их интересам".

Резолюция была направлена в ООН Германией и Руандой. Документ предлагает объявить 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. В 1995 году в этот день около 8 тыс. мусульман были убиты сербами при попытке бежать из города. Международный трибунал в 2007 году признал действия сербов геноцидом.

Напомним

Парламент автономной Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) 18 апреля одобрил доклад, в котором утверждается, что убийство 8000 мусульман сербскими силами в Сребренице во время Боснийской войны не было геноцидом.