Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
рф на заседании ООН высказалась против резолюции о геноциде в Сребренице
МИД Украины представило цифрового спикера по консульским вопросам на базе ИИ
россияне с ночи обстреляли 3 громады в Сумской области: 30 взрывов
На Киевщине из-за горящей покрышки эвакуировали из задымленного подъезда 84 человека, из них - 20 детей
Курс валют на 1 мая: доллар упал на 15 копеек: курс валют на 1 мая
Евлаш о ночной атаке россии на Одессу: рф применила три баллистические ракеты "Искандер-М"
Стычки в Тбилиси: активисты ночью строили баррикады, лидер оппозиционной партии заявил об избиении полицией
"Не дают врагу воплотить замыслы": Сырский показал яркие кадры работы украинских воинов по вражеской технике и вооружению
Starbucks снижает прогноз продаж из-за падения спроса на ключевых рынках США и Китая
В Запорожской области согласовали строительство первых 5 подземных школ
Популярные
День защиты носорогов, День директоров школ, Праздник весны и труда. Что еще можно отметить 1 мая
Netflix планирует снять сериал по мультфильму "Скуби-Ду" - СМИ
россияне выставили расстрелянные трамваи из Мариуполя на "развлекательной выставке"
Для защиты подземных газохранилищ: "Нафтогаз" призвал партнеров усилить ПВО Украины
Пентагон призвал партнеров передать Украине ЗРК Patriot
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
рф на заседании ООН высказалась против резолюции о геноциде в Сребренице
россия выступила против резолюции ООН, которая признала массовое убийство сербскими войсками около 8000 мусульман в Сребренице в 1995 году геноцидом, назвав ее "однобокой" и "политически заряженной".
МИД Украины представило цифрового спикера по консульским вопросам на базе ИИ
Министерство иностранных дел Украины назначило цифровое лицо по имени Виктория Ши, основанное на реальном человеке, для предоставления официальной информации по консульским вопросам.
россияне с ночи обстреляли 3 громады в Сумской области: 30 взрывов
россияне 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, обстреляв 3 громады из артиллерии, минометов и крупнокалиберных пулеметов, зафиксировано 30 взрывов.
На Киевщине из-за горящей покрышки эвакуировали из задымленного подъезда 84 человека, из них - 20 детей
84 человека, в том числе 20 детей, были эвакуированы из задымленной многоэтажки в Вышгороде Киевской области из-за горящей шины на 18-м этаже.
Курс валют на 1 мая: доллар упал на 15 копеек: курс валют на 1 мая
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,5151 UAH/USD, укрепив гривну на 15 копеек по отношению к доллару США.
Евлаш о ночной атаке россии на Одессу: рф применила три баллистические ракеты "Искандер-М"
Российские войска ночью нанесли удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" по густонаселенным районам Одессы, что привело к человеческим жертвам.
Стычки в Тбилиси: активисты ночью строили баррикады, лидер оппозиционной партии заявил об избиении полицией
Протестующие против закона "об иноагентах" ночью выстроили баррикады после того, как полиция попыталась их разогнать, а лидер оппозиции Леван Хабейшвили заявил, что был жестоко избит силовиками.
"Не дают врагу воплотить замыслы": Сырский показал яркие кадры работы украинских воинов по вражеской технике и вооружению
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился кадрами, на которых украинские военные уничтожают российскую военную технику и вооружение, не давая врагу реализовать свои планы.
Starbucks снижает прогноз продаж из-за падения спроса на ключевых рынках США и Китая
Starbucks снизила свой годовой прогноз продаж после того, как сообщила о падении сопоставимых продаж впервые за почти три года из-за слабого спроса в США и Китае, двух крупнейших рынках компании.
В Запорожской области согласовали строительство первых 5 подземных школ
Министерство образования и науки Украины утвердило первые проекты строительства 5 подземных школ в Запорожской области, а в будущем планируют построить всего 10 таких школ.