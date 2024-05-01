рф на засіданні ООН висловилася проти резолюції про геноцид у Сребрениці
Київ • УНН
росія виступила проти резолюції ООН, яка визнала масове вбивство сербськими військами близько 8000 мусульман у Сребрениці в 1995 році геноцидом, назвавши її "однобокою" і "політично зарядженою".
росія не підтримала резолюцію щодо визнання подій у Сребрениці геноцидом. Позицію російської сторони на Раді безпеки щодо ситуації у Боснії та Герцеговині висловив постійний представник в ООН василь небензя. За його словами, проект із резолюції "однобокий" та "політично заряджений". Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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На думку небензі, проект "не має нічого спільного" із заявленою для засідання метою увічнити пам'ять про жертв трагедії 1995 року та досягти національного примирення. небензя зазначив, що автори резолюції не намагалися домогтися примирення в Боснії та Герцеговині, але намагалися "затвердити кваліфікацію історичних подій, що відповідає лише їхнім інтересам".
Резолюція була направлена до ООН Німеччиною та Руандою. Документ пропонує оголосити 11 липня Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду у Сребрениці. 1995 року в цей день близько 8 тис. мусульман було вбито сербами при спробі втекти з міста. Міжнародний трибунал 2007 року визнав дії сербів геноцидом.
Нагадаємо
Парламент автономної Республіки Сербської (входить до складу Боснії і Герцеговини) 18 квітня схвалив доповідь, в якій стверджується, що вбивство 8000 мусульман сербськими силами в Сребрениці під час Боснійської війни не було геноцидом.