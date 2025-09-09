$41.220.13
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 3952 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 16602 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 30648 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 33964 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 27157 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 47519 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 26865 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 27530 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 27036 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
Понад 1800 діячів кіноіндустрії бойкотують ізраїльські установи, "причетні до геноциду" - Reuters

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Понад 1800 міжнародних кінопрофесіоналів, включаючи відомих акторів та режисерів, підписали зобов'язання припинити співпрацю з ізраїльськими кіноінституціями. Вони вважають ці організації причетними до «знущань» Ізраїлю над палестинцями.

Понад 1800 діячів кіноіндустрії бойкотують ізраїльські установи, "причетні до геноциду" - Reuters

Сотні діячів мистецтва, серед яких голлівудські зірки Йоргос Лантімос, Марк Руффало, Тільда Свінтон, підписали опубліковане зобов'язання не співпрацювати з ізраїльськими кіноінституціями. Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Понад 1800 міжнародних кінопрофесіоналів доєднались до листа, в якому оголошено про припинення співпраці з ізраїльськими кіноінституціями, - тими організаціями, яких зазначені діячі культури вважають співучасниками "знущань" Ізраїлю над палестинцями. До списку увішли: Різ Ахмед, Емма Стоун, Олівія Колман, Хав'єр Бардем, Тільда Свінтон, Йоргос Лантімос, Марк Руффало, Гаель Гарсія Берналь, Браян Кокс, Мері Елізабет Вінстед, Олівія Вільямс та інші.

У Reuters нагадують, що уряд Ізраїлю раніше відкидав заклики до бойкоту ізраїльських інституцій, називаючи їх дискримінаційними.

Ізраїль називає свої дії в Газі "самообороною" після нападу палестинських бойовиків ХАМАС у жовтні 2023 року, в результаті якого загинуло 1200 людей, а понад 250 було взято в заручники

- зазначає видання.

Як кінематографісти, актори, працівники кіноіндустрії та установ, ми визнаємо силу кіно формувати наше сприйняття. У цей терміновий кризовий момент, коли багато наших нових губернаторів дозволяють карнісерію в Газі, ми повинні зробити все можливе, щоб вирішити проблему співучасті в цьому невблаганному жаху

- йдеться у повідомленні організації «Кінопрацівники за Палестину».

У листі таокж наголошується, що "найважливіший трибунал світу, Міжнародний суд, постановив, що існує правдоподібна причина геноциду в Газі, і що окупація та апартеїд Ізраїлю проти палестинців є незаконними".

 Ви можете ігнорувати це, дозвольте нам застерегти вас від шкоди, яка завдається палестинському народу

- ідеться у зверненні. 

Нагадаємо

Ізраїль атакував околиці Хомса, Латакії та Пальміри. Сирійське МЗС засудило удари як "кричуще порушення" суверенітету.

Гуманітарна ситуація в Газі досягла критичного рівня.

ЄС та понад 24 країни закликають Ізраїль терміново дозволити постачання гуманітарної допомоги до Гази. 

У серпні у Financial Times нагадали, що блокада з боку Ізраїлю, що тривала десять тижнів, майже повністю зупинила доставку гуманітарної допомоги до 2,1 млн людей.

Ігор Тележніков

