Понад 1800 міжнародних кінопрофесіоналів, включаючи відомих акторів та режисерів, підписали зобов'язання припинити співпрацю з ізраїльськими кіноінституціями. Вони вважають ці організації причетними до «знущань» Ізраїлю над палестинцями.
Сотні діячів мистецтва, серед яких голлівудські зірки Йоргос Лантімос, Марк Руффало, Тільда Свінтон, підписали опубліковане зобов'язання не співпрацювати з ізраїльськими кіноінституціями. Передає УНН із посиланням на Reuters.
Понад 1800 міжнародних кінопрофесіоналів доєднались до листа, в якому оголошено про припинення співпраці з ізраїльськими кіноінституціями, - тими організаціями, яких зазначені діячі культури вважають співучасниками "знущань" Ізраїлю над палестинцями. До списку увішли: Різ Ахмед, Емма Стоун, Олівія Колман, Хав'єр Бардем, Тільда Свінтон, Йоргос Лантімос, Марк Руффало, Гаель Гарсія Берналь, Браян Кокс, Мері Елізабет Вінстед, Олівія Вільямс та інші.
У Reuters нагадують, що уряд Ізраїлю раніше відкидав заклики до бойкоту ізраїльських інституцій, називаючи їх дискримінаційними.
Ізраїль називає свої дії в Газі "самообороною" після нападу палестинських бойовиків ХАМАС у жовтні 2023 року, в результаті якого загинуло 1200 людей, а понад 250 було взято в заручники
Як кінематографісти, актори, працівники кіноіндустрії та установ, ми визнаємо силу кіно формувати наше сприйняття. У цей терміновий кризовий момент, коли багато наших нових губернаторів дозволяють карнісерію в Газі, ми повинні зробити все можливе, щоб вирішити проблему співучасті в цьому невблаганному жаху
У листі таокж наголошується, що "найважливіший трибунал світу, Міжнародний суд, постановив, що існує правдоподібна причина геноциду в Газі, і що окупація та апартеїд Ізраїлю проти палестинців є незаконними".
Ви можете ігнорувати це, дозвольте нам застерегти вас від шкоди, яка завдається палестинському народу
Ізраїль атакував околиці Хомса, Латакії та Пальміри. Сирійське МЗС засудило удари як "кричуще порушення" суверенітету.
Гуманітарна ситуація в Газі досягла критичного рівня.
ЄС та понад 24 країни закликають Ізраїль терміново дозволити постачання гуманітарної допомоги до Гази.
У серпні у Financial Times нагадали, що блокада з боку Ізраїлю, що тривала десять тижнів, майже повністю зупинила доставку гуманітарної допомоги до 2,1 млн людей.