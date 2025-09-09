Понад 1800 діячів кіноіндустрії бойкотують ізраїльські установи, "причетні до геноциду" - Reuters

Сотні діячів мистецтва, серед яких голлівудські зірки Йоргос Лантімос, Марк Руффало, Тільда Свінтон, підписали опубліковане зобов'язання не співпрацювати з ізраїльськими кіноінституціями. Передає УНН із посиланням на Reuters.

Понад 1800 міжнародних кінопрофесіоналів доєднались до листа, в якому оголошено про припинення співпраці з ізраїльськими кіноінституціями, - тими організаціями, яких зазначені діячі культури вважають співучасниками "знущань" Ізраїлю над палестинцями. До списку увішли: Різ Ахмед, Емма Стоун, Олівія Колман, Хав'єр Бардем, Тільда Свінтон, Йоргос Лантімос, Марк Руффало, Гаель Гарсія Берналь, Браян Кокс, Мері Елізабет Вінстед, Олівія Вільямс та інші.

У Reuters нагадують, що уряд Ізраїлю раніше відкидав заклики до бойкоту ізраїльських інституцій, називаючи їх дискримінаційними.

Ізраїль називає свої дії в Газі "самообороною" після нападу палестинських бойовиків ХАМАС у жовтні 2023 року, в результаті якого загинуло 1200 людей, а понад 250 було взято в заручники

- йдеться у повідомленні організації «Кінопрацівники за Палестину».

Як кінематографісти, актори, працівники кіноіндустрії та установ, ми визнаємо силу кіно формувати наше сприйняття. У цей терміновий кризовий момент, коли багато наших нових губернаторів дозволяють карнісерію в Газі, ми повинні зробити все можливе, щоб вирішити проблему співучасті в цьому невблаганному жаху

У листі таокж наголошується, що "найважливіший трибунал світу, Міжнародний суд, постановив, що існує правдоподібна причина геноциду в Газі, і що окупація та апартеїд Ізраїлю проти палестинців є незаконними".

Ви можете ігнорувати це, дозвольте нам застерегти вас від шкоди, яка завдається палестинському народу