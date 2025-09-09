Более 1800 деятелей киноиндустрии бойкотируют израильские учреждения, «причастные к геноциду» - Reuters
Более 1800 международных кинопрофессионалов, включая известных актеров и режиссеров, подписали обязательство прекратить сотрудничество с израильскими киноинституциями. Они считают эти организации причастными к «издевательствам» Израиля над палестинцами.
Сотни деятелей искусства, среди которых голливудские звезды Йоргос Лантимос, Марк Руффало, Тильда Суинтон, подписали опубликованное обязательство не сотрудничать с израильскими киноинституциями. Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Более 1800 международных кинопрофессионалов присоединились к письму, в котором объявлено о прекращении сотрудничества с израильскими киноинституциями - теми организациями, которых указанные деятели культуры считают соучастниками "издевательств" Израиля над палестинцами. В список вошли: Риз Ахмед, Эмма Стоун, Оливия Колман, Хавьер Бардем, Тильда Суинтон, Йоргос Лантимос, Марк Руффало, Гаэль Гарсия Берналь, Брайан Кокс, Мэри Элизабет Уинстед, Оливия Уильямс и другие.
В Reuters напоминают, что правительство Израиля ранее отвергало призывы к бойкоту израильских институций, называя их дискриминационными.
Израиль называет свои действия в Газе "самообороной" после нападения палестинских боевиков ХАМАС в октябре 2023 года, в результате которого погибло 1200 человек, а более 250 были взяты в заложники
Как кинематографисты, актеры, работники киноиндустрии и учреждений, мы признаем силу кино формировать наше восприятие. В этот срочный кризисный момент, когда многие наши новые губернаторы позволяют карнисерию в Газе, мы должны сделать все возможное, чтобы решить проблему соучастия в этом неумолимом ужасе
В письме также отмечается, что "важнейший трибунал мира, Международный суд, постановил, что существует правдоподобная причина геноцида в Газе, и что оккупация и апартеид Израиля против палестинцев являются незаконными".
Вы можете игнорировать это, позвольте нам предостеречь вас от вреда, который наносится палестинскому народу
Израиль атаковал окрестности Хомса, Латакии и Пальмиры. Сирийский МИД осудил удары как "вопиющее нарушение" суверенитета.
Гуманитарная ситуация в Газе достигла критического уровня.
ЕС и более 24 стран призывают Израиль срочно разрешить поставки гуманитарной помощи в Газу.
В августе в Financial Times напомнили, что блокада со стороны Израиля, длившаяся десять недель, почти полностью остановила доставку гуманитарной помощи 2,1 млн человек.