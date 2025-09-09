Более 1800 деятелей киноиндустрии бойкотируют израильские учреждения, «причастные к геноциду» - Reuters

$41.220.13
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 4160 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 16690 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 30745 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 34089 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 27190 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 47569 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 26878 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 27539 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 27044 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Немецкий Rheinmetall в этом году предоставит Украине системы защиты от дронов Skyranger8 сентября, 21:17 • 8714 просмотра
Растет число заявлений о предоставлении убежища от украинцев в ЕСPhoto8 сентября, 22:29 • 11957 просмотра
В Белой Церкви парень избил двух человек: полиция задержала злоумышленникаPhoto01:19 • 8134 просмотра
Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура01:55 • 10996 просмотра
На ВОТ Запорожья оккупанты угрожают уголовным преследованием за украинские телевизионные антенны - ЦНС02:16 • 5480 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 34089 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 27888 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 82953 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 63662 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 64985 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Беларусь
Запорожская область
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 15723 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 15568 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 82953 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 42456 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 46229 просмотра
Фейковые новости
9К720 Искандер
Шахед-136
Financial Times
Таймс

Более 1800 деятелей киноиндустрии бойкотируют израильские учреждения, «причастные к геноциду» - Reuters

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Более 1800 международных кинопрофессионалов, включая известных актеров и режиссеров, подписали обязательство прекратить сотрудничество с израильскими киноинституциями. Они считают эти организации причастными к «издевательствам» Израиля над палестинцами.

Более 1800 деятелей киноиндустрии бойкотируют израильские учреждения, «причастные к геноциду» - Reuters

Сотни деятелей искусства, среди которых голливудские звезды Йоргос Лантимос, Марк Руффало, Тильда Суинтон, подписали опубликованное обязательство не сотрудничать с израильскими киноинституциями. Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Более 1800 международных кинопрофессионалов присоединились к письму, в котором объявлено о прекращении сотрудничества с израильскими киноинституциями - теми организациями, которых указанные деятели культуры считают соучастниками "издевательств" Израиля над палестинцами. В список вошли: Риз Ахмед, Эмма Стоун, Оливия Колман, Хавьер Бардем, Тильда Суинтон, Йоргос Лантимос, Марк Руффало, Гаэль Гарсия Берналь, Брайан Кокс, Мэри Элизабет Уинстед, Оливия Уильямс и другие.

В Reuters напоминают, что правительство Израиля ранее отвергало призывы к бойкоту израильских институций, называя их дискриминационными.

Израиль называет свои действия в Газе "самообороной" после нападения палестинских боевиков ХАМАС в октябре 2023 года, в результате которого погибло 1200 человек, а более 250 были взяты в заложники

- отмечает издание.

Как кинематографисты, актеры, работники киноиндустрии и учреждений, мы признаем силу кино формировать наше восприятие. В этот срочный кризисный момент, когда многие наши новые губернаторы позволяют карнисерию в Газе, мы должны сделать все возможное, чтобы решить проблему соучастия в этом неумолимом ужасе

- говорится в сообщении организации «Киноработники за Палестину».

В письме также отмечается, что "важнейший трибунал мира, Международный суд, постановил, что существует правдоподобная причина геноцида в Газе, и что оккупация и апартеид Израиля против палестинцев являются незаконными".

Вы можете игнорировать это, позвольте нам предостеречь вас от вреда, который наносится палестинскому народу

- говорится в обращении.

Напомним

Израиль атаковал окрестности Хомса, Латакии и Пальмиры. Сирийский МИД осудил удары как "вопиющее нарушение" суверенитета.

Гуманитарная ситуация в Газе достигла критического уровня.

ЕС и более 24 стран призывают Израиль срочно разрешить поставки гуманитарной помощи в Газу.

В августе в Financial Times напомнили, что блокада со стороны Израиля, длившаяся десять недель, почти полностью остановила доставку гуманитарной помощи 2,1 млн человек.

Игорь Тележников

КультураНовости Мира
Израиль
благотворительность
Международный суд ООН
Financial Times
Reuters
Европейский Союз
Сирия