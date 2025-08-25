Голод як зброя: мільйони людей гинуть у світі, міжнародна спільнота безсила - FT
Світові експерти б’ють на сполох: у XXI столітті голод повертається з небаченою силою, і мільйони людей гинуть, тоді як міжнародна спільнота лишається безсилою. Від Судану до Афганістану, Ємену та Сектору Газа – голод перетворюється на інструмент політичного тиску, а гуманітарні організації не встигають реагувати на зростаючу кризу. Про це йдеться в матеріалі Financial Times, пише УНН.
Приблизно десять років тому голод почав повертатися, і за останні кілька років ми бачили, як кількість людей, що вмирають від голоду, почала страшно зростати
Ситуація в Газі стала символом кризи: блокада з боку Ізраїлю, що тривала десять тижнів, майже повністю зупинила доставку гуманітарної допомоги до 2,1 млн людей.
За даними UN-backed food security monitoring panel (IPC), голод, який вони назвали "цілком штучним", охопив райони довкола Гази, а половина мільйона людей вже опинилася в умовах катастрофічного голоду, злиднів та смертності.
Ізраїль намагався переконати світ, що голоду немає, але він привів Газу до цього стану
Судан переживає ще масштабнішу кризу, хоча увага міжнародної спільноти значно менша. Конфлікт між урядовими військами та парамілітарними силами змусив 15 млн людей залишити домівки, а близько 25 млн, майже половина населення, опинилися в умовах гострої нестачі продовольства.
Міжнародна спільнота заявляла, що захищатиме народ Судану. Народ Судану повинен запитати нас, коли і як ми виконаємо цю обіцянку
За словами експертів, повернення голоду у світі пов’язане зі зменшенням підтримки багатосторонніх ініціатив, скороченням бюджетів допомоги та зростанням авторитарних режимів, менш підзвітних демократіям.
У Судані й Газі лідери навмисно обмежують доступ до продовольства в зонах, контрольованих противником, а у ГАЗі – ізраїльські війська та військові хаб-групи США контролюють розподіл допомоги, що призводить до смерті сотень цивільних.
Якщо не покращити продовольчу безпеку, після експоненціального зростання дитячого недоїдання можна очікувати смертність дітей у 50–100 разів вищу, ніж раніше
Експерти попереджають: голод не лише вбиває, він руйнує суспільства на десятиліття, підживлюючи конфлікти та соціальні розколи, як це вже траплялося у Бенгалії та інших регіонах історично.
Ізраїль не ігнорує цього. Вони штовхають суспільство до краху, де люди почнуть нападати один на одного
Глобальна система IPC підтвердила ознаки голоду в Газі, де понад 514 тисяч людей страждають від критичної нестачі їжі. До кінця вересня ця цифра може зрости до 641 тисячі осіб, попри заперечення Ізраїлю.