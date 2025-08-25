$41.280.07
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07 • 21893 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 26781 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 16506 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49 • 28605 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46 • 45382 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 41312 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 38309 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 57977 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 91229 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Голод як зброя: мільйони людей гинуть у світі, міжнародна спільнота безсила - FT

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Голод повертається як інструмент політичного тиску, мільйони людей гинуть у Судані, Афганістані, Ємені та Секторі Газа. Експерти заявляють, що міжнародна спільнота не встигає реагувати на зростаючу кризу.

Голод як зброя: мільйони людей гинуть у світі, міжнародна спільнота безсила - FT

Світові експерти б’ють на сполох: у XXI столітті голод повертається з небаченою силою, і мільйони людей гинуть, тоді як міжнародна спільнота лишається безсилою. Від Судану до Афганістану, Ємену та Сектору Газа – голод перетворюється на інструмент політичного тиску, а гуманітарні організації не встигають реагувати на зростаючу кризу. Про це йдеться в матеріалі Financial Times, пише УНН.

Деталі

Приблизно десять років тому голод почав повертатися, і за останні кілька років ми бачили, як кількість людей, що вмирають від голоду, почала страшно зростати

- заявив Алекс де Ваал, експерт із голоду та виконавчий директор World Peace Foundation при Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University.

Ситуація в Газі стала символом кризи: блокада з боку Ізраїлю, що тривала десять тижнів, майже повністю зупинила доставку гуманітарної допомоги до 2,1 млн людей.

За даними UN-backed food security monitoring panel (IPC), голод, який вони назвали "цілком штучним", охопив райони довкола Гази, а половина мільйона людей вже опинилася в умовах катастрофічного голоду, злиднів та смертності.

Ізраїль намагався переконати світ, що голоду немає, але він привів Газу до цього стану

- додав Де Ваал.

Судан переживає ще масштабнішу кризу, хоча увага міжнародної спільноти значно менша. Конфлікт між урядовими військами та парамілітарними силами змусив 15 млн людей залишити домівки, а близько 25 млн, майже половина населення, опинилися в умовах гострої нестачі продовольства. 

Міжнародна спільнота заявляла, що захищатиме народ Судану. Народ Судану повинен запитати нас, коли і як ми виконаємо цю обіцянку

- підкреслив Том Флетчер, заступник Генсекретаря ООН з гуманітарних питань.

За словами експертів, повернення голоду у світі пов’язане зі зменшенням підтримки багатосторонніх ініціатив, скороченням бюджетів допомоги та зростанням авторитарних режимів, менш підзвітних демократіям.

У Судані й Газі лідери навмисно обмежують доступ до продовольства в зонах, контрольованих противником, а у ГАЗі – ізраїльські війська та військові хаб-групи США контролюють розподіл допомоги, що призводить до смерті сотень цивільних.

Якщо не покращити продовольчу безпеку, після експоненціального зростання дитячого недоїдання можна очікувати смертність дітей у 50–100 разів вищу, ніж раніше

- застеріг Франческо Чеккі, професор Лондонської школи гігієни та тропічної медицини.

Експерти попереджають: голод не лише вбиває, він руйнує суспільства на десятиліття, підживлюючи конфлікти та соціальні розколи, як це вже траплялося у Бенгалії та інших регіонах історично.

Ізраїль не ігнорує цього. Вони штовхають суспільство до краху, де люди почнуть нападати один на одного 

- додає Де Ваал.

Нагадаємо

Глобальна система IPC підтвердила ознаки голоду в Газі, де понад 514 тисяч людей страждають від критичної нестачі їжі. До кінця вересня ця цифра може зрости до 641 тисячі осіб, попри заперечення Ізраїлю.

Степан Гафтко

