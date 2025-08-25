Голод как оружие: миллионы людей гибнут в мире, международное сообщество бессильно - FT

Мировые эксперты бьют тревогу: в XXI веке голод возвращается с невиданной силой, и миллионы людей погибают, тогда как международное сообщество остается бессильным. От Судана до Афганистана, Йемена и Сектора Газа – голод превращается в инструмент политического давления, а гуманитарные организации не успевают реагировать на растущий кризис. Об этом говорится в материале Financial Times, пишет УНН.

Детали

Примерно десять лет назад голод начал возвращаться, и за последние несколько лет мы видели, как количество людей, умирающих от голода, начало страшно расти - заявил Алекс де Ваал, эксперт по голоду и исполнительный директор World Peace Foundation при Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University.

Ситуация в Газе стала символом кризиса: блокада со стороны Израиля, длившаяся десять недель, почти полностью остановила доставку гуманитарной помощи 2,1 млн человек.

По данным UN-backed food security monitoring panel (IPC), голод, который они назвали "полностью искусственным", охватил районы вокруг Газы, а полмиллиона человек уже оказались в условиях катастрофического голода, нищеты и смертности.

Израиль пытался убедить мир, что голода нет, но он привел Газу к этому состоянию - добавил Де Ваал.

Судан переживает еще более масштабный кризис, хотя внимание международного сообщества значительно меньше. Конфликт между правительственными войсками и парамилитарными силами заставил 15 млн человек покинуть дома, а около 25 млн, почти половина населения, оказались в условиях острой нехватки продовольствия.

Международное сообщество заявляло, что будет защищать народ Судана. Народ Судана должен спросить нас, когда и как мы выполним это обещание - подчеркнул Том Флетчер, заместитель Генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам.

По словам экспертов, возвращение голода в мире связано с уменьшением поддержки многосторонних инициатив, сокращением бюджетов помощи и ростом авторитарных режимов, менее подотчетных демократиям.

В Судане и Газе лидеры намеренно ограничивают доступ к продовольствию в зонах, контролируемых противником, а в Газе – израильские войска и военные хаб-группы США контролируют распределение помощи, что приводит к смерти сотен гражданских.

Если не улучшить продовольственную безопасность, после экспоненциального роста детского недоедания можно ожидать смертность детей в 50–100 раз выше, чем раньше - предостерег Франческо Чекки, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Эксперты предупреждают: голод не только убивает, он разрушает общества на десятилетия, подпитывая конфликты и социальные расколы, как это уже случалось в Бенгалии и других регионах исторически.

Израиль не игнорирует этого. Они толкают общество к краху, где люди начнут нападать друг на друга - добавляет Де Ваал.

Напомним

Глобальная система IPC подтвердила признаки голода в Газе, где более 514 тысяч человек страдают от критической нехватки пищи. К концу сентября эта цифра может вырасти до 641 тысячи человек, несмотря на отрицания Израиля.