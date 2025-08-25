Голод как оружие: миллионы людей гибнут в мире, международное сообщество бессильно - FT

$41.280.07
47.910.07
ukenru
08:15 • 6630 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
06:07 • 23346 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 28150 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 17205 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 29256 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 45821 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 41555 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 38408 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 58644 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 91879 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
5м/с
46%
749мм
Популярные новости
Вражеские дроны атаковали Сумскую и Роменскую общины: деталиVideo25 августа, 00:29 • 17579 просмотра
Израиль нанес масштабные авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситовVideo25 августа, 02:25 • 10861 просмотра
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки04:31 • 7466 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево06:04 • 9896 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto06:33 • 13600 просмотра
публикации
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
06:07 • 23346 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
05:46 • 28150 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 58644 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 91879 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 58454 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Андрей Сибига
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Волынская область
Реклама
УНН Lite
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 15634 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 53491 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 38238 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 38494 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 41060 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Евро
Боеприпасы
Доллар США
Пистолет

Голод как оружие: миллионы людей гибнут в мире, международное сообщество бессильно - FT

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Голод возвращается как инструмент политического давления, миллионы людей гибнут в Судане, Афганистане, Йемене и Секторе Газа. Эксперты заявляют, что международное сообщество не успевает реагировать на растущий кризис.

Голод как оружие: миллионы людей гибнут в мире, международное сообщество бессильно - FT

Мировые эксперты бьют тревогу: в XXI веке голод возвращается с невиданной силой, и миллионы людей погибают, тогда как международное сообщество остается бессильным. От Судана до Афганистана, Йемена и Сектора Газа – голод превращается в инструмент политического давления, а гуманитарные организации не успевают реагировать на растущий кризис. Об этом говорится в материале Financial Times, пишет УНН.

Детали

Примерно десять лет назад голод начал возвращаться, и за последние несколько лет мы видели, как количество людей, умирающих от голода, начало страшно расти

- заявил Алекс де Ваал, эксперт по голоду и исполнительный директор World Peace Foundation при Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University.

Ситуация в Газе стала символом кризиса: блокада со стороны Израиля, длившаяся десять недель, почти полностью остановила доставку гуманитарной помощи 2,1 млн человек.

По данным UN-backed food security monitoring panel (IPC), голод, который они назвали "полностью искусственным", охватил районы вокруг Газы, а полмиллиона человек уже оказались в условиях катастрофического голода, нищеты и смертности.

Израиль пытался убедить мир, что голода нет, но он привел Газу к этому состоянию

- добавил Де Ваал.

Судан переживает еще более масштабный кризис, хотя внимание международного сообщества значительно меньше. Конфликт между правительственными войсками и парамилитарными силами заставил 15 млн человек покинуть дома, а около 25 млн, почти половина населения, оказались в условиях острой нехватки продовольствия. 

Международное сообщество заявляло, что будет защищать народ Судана. Народ Судана должен спросить нас, когда и как мы выполним это обещание

- подчеркнул Том Флетчер, заместитель Генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам.

По словам экспертов, возвращение голода в мире связано с уменьшением поддержки многосторонних инициатив, сокращением бюджетов помощи и ростом авторитарных режимов, менее подотчетных демократиям.

В Судане и Газе лидеры намеренно ограничивают доступ к продовольствию в зонах, контролируемых противником, а в Газе – израильские войска и военные хаб-группы США контролируют распределение помощи, что приводит к смерти сотен гражданских.

Если не улучшить продовольственную безопасность, после экспоненциального роста детского недоедания можно ожидать смертность детей в 50–100 раз выше, чем раньше

- предостерег Франческо Чекки, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Эксперты предупреждают: голод не только убивает, он разрушает общества на десятилетия, подпитывая конфликты и социальные расколы, как это уже случалось в Бенгалии и других регионах исторически.

Израиль не игнорирует этого. Они толкают общество к краху, где люди начнут нападать друг на друга 

- добавляет Де Ваал.

Напомним

Глобальная система IPC подтвердила признаки голода в Газе, где более 514 тысяч человек страдают от критической нехватки пищи. К концу сентября эта цифра может вырасти до 641 тысячи человек, несмотря на отрицания Израиля.

Степан Гафтко

Новости Мира
Израиль
Financial Times
Организация Объединенных Наций
Афганистан
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Судан
Йемен