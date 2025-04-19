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Збиття літака МАУ: Іран подав позов до суду ООН проти України та трьох країн

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Іран подав позов до Міжнародного суду ООН проти України та інших країн через катастрофу МАУ. Тегеран оскаржує рішення ІКАО та заявляє, що літак збили випадково.

Збиття літака МАУ: Іран подав позов до суду ООН проти України та трьох країн

Тегеран звернувся до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй (ООН) із позовом проти України та ще трьох країн через катастрофу рейсу МАУ. Іран намагається оскаржити рішення ІКАО та заявляє: літак збили випадково, бо "чекали нападу США". Про це інформує УНН із посиланням на пресслужбу Міжнародного суду ООН.

Деталі

Зазначається, що Іран подав позов до Міжнародного суду ООН проти Канади, Швеції, України та Великої Британії. Він вимагає скасувати рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) про катастрофу МАУ.

У позові Тегеран стверджує, що ІКАО не має повноважень ухвалювати рішення у справі авіакатастрофи МАУ, а процедура голосування в ІКАО була порушена.

Іран у своєму позові вимагає від суду:

  • визнати, що ІКАО не має юрисдикції в цій справі;
    • виключити Велику Британію з участі в процесі;
      • визнати рішення Ради ІКАО юридично недійсним і скасувати його.

        Також Іран додав, що військові країни "ненавмисно" збили літак МАУ під Тегераном. Це сталося "через людську помилку".

        Довідка

        08 січня 2020 року рейс PS752 Тегеран — Київ (літак Boeing 737-800) Міжнародних авіаліній України зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана.

        Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

        Іранські війська 11 січня 2020 року сторони заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль".

        Нагадаємо

        Іран засудив 10 військовослужбовців до тюремного ув'язнення за збитий український авіалайнер Boeing 737-800, внаслідок чого загинуло 176 осіб

        Ані суди, ані вироки не принесли правди чи справедливості сім’ям жертв катастрофм літака МАУ, оскільки всьому процесу — починаючи з упередженого розслідування збиття Іраном — бракувало необхідної неупередженості та прозорості. Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи координації та реагування для жертв рейсу PS752 щодо кримінальних процесів в Ірані.

        Україна, Канада, Швеція та Велика Британія спільно подали позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану за збитий український літак "МАУ" 8 січня 2020 року. Про це йдеться у спільній заяві міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу. 

        Збиття літака МАУ: Міжнародна група координації ініціювала розгляд спору в ІКАО проти Ірану08.01.24, 18:50 • 27645 переглядiв

        Віта Зеленецька

        Віта Зеленецька

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