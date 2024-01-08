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Збиття літака МАУ: Міжнародна група координації ініціювала розгляд спору в ІКАО проти Ірану

Збиття літака МАУ: Міжнародна група координації ініціювала розгляд спору в ІКАО проти Ірану

Київ • УНН

 • 27641 перегляди

Міжнародна група, до якої входять міністри Канади, Швеції, України та Великої Британії, ініціювала суперечку з Іраном в ІКАО щодо незаконного збиття літака рейсу 752.

Міжнародна група координації допомоги жертвам збитого у Терегані літака авіакомпанії МАУ ініціювала розгляд спору в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) проти Ісламської Республіки Іран, передає УНН із посиланням на МЗС.

За даними МЗС, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, здійснили ще один крок на шляху до справедливості та відповідальності за незаконне збиття Іраном рейсу 752 Міжнародних авіаліній України, у результаті якого загинуло 176 людей, включно з громадянами та резидентами цих країн.

Сьогодні ми спільно ініціювали розгляд спору в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) проти Ісламської Республіки Іран за використання зброї проти цивільного повітряного судна в польоті в порушення його міжнародно-правових зобов’язань відповідно до статті 3bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (відомої як Чиказька конвенція)

- йдеться у заяві, яку оприлюднило МЗС.

У Міжнародній групі відзначили, що протягом чотирьох років Іран відмовляється взяти на себе повну міжнародно-правову відповідальність за збиття рейсу PS752, незважаючи на численні спроби вступити в переговори з цього питання. Таким чином, передали спір на розгляд Ради ІКАО для прийняття рішення відповідно до статті 84 Чиказької конвенції.

"Початок цього провадження сьогодні відображає наше зобов’язання перед родинами жертв, які заслуговують на відновлення справедливості. Це також свідчить про нашу довіру до Ради IКAO та міжнародного співтовариства в цілому як до вартового безпеки цивільної авіації, зокрема під час врегулювання спорів у разі їх виникнення. Надзвичайно важливо, щоб порушники норм міжнародного права несли відповідальність. Ми сподіваємося, що ці дії, разом із нашим прагненням відновити справедливість в рамках Міжнародного Суду ООН, призведуть до реальних змін і допоможуть запобігти подібним трагічним подіям у майбутньому. Справедливість восторжествує", - зазначено у заяві.

Нагадаємо

29 червня в МЗС повідомили, що Україна та інші учасники міжнародної координаційної групи мають намір подати до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану.

8 січня 2020 року пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, і був збитий в районі аеропорту ім. Імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту. Всі пасажири - 9 членів екіпажу та 167 людей - загинули. Серед них - 11 громадян України (серед них дев'ятеро членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing збили помилково іранські військові. Пізніше Командувач аерокосмічних сил "Корпусу вартових Ісламської революції" (КСІР) Амір Алі Гаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за катастрофу українського літака.

Антоніна Туманова

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