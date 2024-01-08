Катастрофа самолета МАУ: Международная группа координации инициировала рассмотрение спора в IКАО против Ирана

Международная группа координации помощи жертвам сбитого в Терегане самолета авиакомпании МАУ инициировала рассмотрение спора в Международной организации гражданской авиации (IКАО) против Исламской Республики Иран, передает УНН со ссылкой на МИД.

По данным МИД, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, осуществили еще один шаг на пути к справедливости и ответственности за незаконное сбивание Ираном рейса 752 Международных авиалиний Украины, в результате которого погибли 176 человек, включая граждан и резидентов этих стран.

Сегодня мы совместно инициировали рассмотрение спора в Международной организации гражданской авиации (IКАО) против Исламской Республики Иран за использование оружия против гражданского воздушного судна в полете в нарушение его международно-правовых обязательств в соответствии со статьей 3bis Конвенции о международной гражданской авиации (известной как Чикагская конвенция) - говорится в заявлении, которое обнародовало МИД.

В Международной группе отметили, что в течение четырех лет Иран отказывается взять на себя полную международно-правовую ответственность за сбитие рейса PS752, несмотря на многочисленные попытки вступить в переговоры по этому вопросу. Таким образом, мы передали спор на рассмотрение Совета IКАО для принятия решения в соответствии со статьей 84 Чикагской конвенции.

"Начало этого производства сегодня отражает наше обязательство перед семьями жертв, которые заслуживают восстановления справедливости. Это также свидетельствует о нашем доверии к Совету IКАО и международному сообществу в целом как к стражу безопасности гражданской авиации, в частности при урегулировании споров в случае их возникновения. Чрезвычайно важно, чтобы нарушители норм международного права несли ответственность. Мы надеемся, что эти действия, вместе с нашим стремлением восстановить справедливость в рамках Международного Суда ООН, приведут к реальным изменениям и помогут предотвратить подобные трагические события в будущем. Справедливость восторжествует", - говорится в заявлении.

Напомним

29 июня в МИД сообщили, что Украина и другие участники международной координационной группы намерены подать в Международный суд ООН иск против Ирана.

8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, и был сбит в районе аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. Все пассажиры - 9 членов экипажа и 167 человек - погибли. Среди них - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing сбили по ошибке иранские военные. Позже Командующий аэрокосмических сил "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) Амир Али Гаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за катастрофу украинского самолета.