Ізраїль відкинув звинувачення Південної Африки в геноциді палестинців в Міжнародному суді ООН
Київ • УНН
Ізраїль відкинув звинувачення Південної Африки в геноциді палестинців у Міжнародному суді ООН, виправдовуючи свою військову операцію в Рафаху, як самооборону від бойовиків ХАМАС, які обстрілювали його ракетами і утримували заручників.
Представники Ізраїлю в суді в Гаазі назвали необґрунтованими звинувачення у геноциді та виправдали військову операцію у місті Рафах на півдні сектора Газа самообороною. Про це повідомля Bild, пише УНН.
Деталі
Гілад Ноам, виступаючи від імені ізраїльської влади, назвав "спотворенням реальності" претензії, висунуті у Міжнародному суді ООН Південною Африкою. За його словами, ця країна зловживає міжнародним правом у "зневажливій та цинічній манері".
За словами Ноама, Рафах залишається "військовим оплотом ХАМАС", з якого територію Ізраїлю обстрілюють ракетами. Крім того, бойовики утримують безліч заручників - деякі з них, ймовірно, перебувають у Рафаху.
Водночас, представник Ізраїлю заявив, що країна надає гуманітарну допомогу і робить все можливе для захисту цивільного населення в секторі Газа.
Нагадаємо
Міжнародний суд ООН зобов'язав Ізраїль забезпечити безперешкодний доступ гуманітарної допомоги до Гази на тлі погіршення умов життя і передбачуваного геноциду проти палестинців.