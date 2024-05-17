Израиль отверг обвинения Южной Африки в геноциде палестинцев в Международном суде ООН

Представители Израиля в суде в Гааге назвали необоснованными обвинения в геноциде и оправдали военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа самообороной. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Гилад Ноам, выступая от имени израильских властей, назвал "искажением реальности" претензии, выдвинутые в Международном суде ООН Южной Африкой. По его словам, эта страна злоупотребляет международным правом в "пренебрежительной и циничной манере".

По словам Ноама, Рафах остается "военным оплотом ХАМАС", из которого территорию Израиля обстреливают ракетами. Кроме того, боевики удерживают множество заложников - некоторые из них, вероятно, находятся в Рафахе.

В то же время, представитель Израиля заявил, что страна предоставляет гуманитарную помощь и делает все возможное для защиты гражданского населения в секторе Газа.

Напомним

Международный суд ООН обязал Израиль обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу на фоне ухудшения условий жизни и предполагаемого геноцида против палестинцев.