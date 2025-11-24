$42.270.11
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Для посилення взаємодії: Генпрокурор Кравченко запропонував послу Данії провести спільну зустріч із представниками данського бізнесу в Україні

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко зустрівся з послом Данії Томасом Лундом-Соренсеном, обговоривши захист бізнесу та співпрацю у сфері безпеки. Вони також торкнулися розслідування міжнародних злочинів РФ та створення Спеціального трибуналу.

Для посилення взаємодії: Генпрокурор Кравченко запропонував послу Данії провести спільну зустріч із представниками данського бізнесу в Україні

Генеральний прокруор України Руслан Кравченко провів змістовну та продуктивну зустріч із послом Королівства Данії в Україні Томасом Лундом-Соренсеном. Говорили про конкретні кроки Офісу Генпрокурора для захисту бізнесу, можливість спільної зустрічі із представниками данського бізнесу в Україні, а також про співробітництво у сфері безпеки, передає УНН.

Сьогодні мав дуже змістовну та продуктивну зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Данії в Україні, паном Томасом Лундом-Соренсеном. Щиро привітав пана Посла з призначенням та відзначив його колосальний досвід у дипломатичній службі та сфері кібербезпеки. Впевнений, що він продовжить зміцнювати партнерство між нашими країнами. Особливо цінуємо принципову позицію Данії, адже її підтримка важлива не лише в оборонній та гуманітарній сферах, а й у дипломатичній та інвестиційній площинах 

- повідомив Кравченко.

За словами Генпрокурора, у контексті співпраці країн у межах експортно-інвестиційного фонду, через який Данія інвестує в українські компанії, обговорили конкретні кроки, які Офіс Генерального прокурора робить для захисту бізнесу.

Розповів пану Послу про онлайн-платформу "СтопТиск", а також запропонував провести спільну зустріч із представниками данського бізнесу в Україні для посилення взаємодії 

- додав Кравченко.

"Ніхто в Україні це не робив": Кравченко розкрив масштаб закриття кримінальних проваджень щодо бізнесу16.10.25, 18:32 • 115314 переглядiв

Особливу увагу, за словами Генпрокурора, приділили роботі в рамках Угоди про співробітництво у сфері безпеки, зокрема щодо розслідування міжнародних злочинів, вчинених російською федерацією. Кравченко, наголосив, що цей напрям залишається для нас ключовим. На жаль, кількість воєнних злочинів рф зростає, і, як наслідок, кількість жертв теж. Якщо минулого року було зафіксовано близько 130 тисяч таких злочинів, то сьогодні ця цифра перевищує 194 тисячі епізодів.

За його словами, підтримка Данії у створенні Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України ще один реальний крок до покарання винних за всі вчинені звірства. Генпрокурор переконаний, що Спецтрибунал стане місцем, де всі злочинці постануть перед законом і отримають справедливе покарання.

Перша екстрадиція російського військового, Спецтрибунал і координація подальших кроків: Кравченко підбив підсумки візиту до Литви31.10.25, 14:24 • 3376 переглядiв

Окремо подякував пану Послу за приєднання Данії до позову України проти росії щодо геноциду в Міжнародному суді ООН. Наші народи об’єднані спільною метою - зупинити агресію, притягнути винних до відповідальності та забезпечити мирне майбутнє для наших дітей. Дякую Данії за все, що вже зроблено, і за готовність надалі посилювати співпрацю! 

- резюмував Кравченко.

Доповнення

8 липня Генпрокурор Кравченко повідомив про проведення в Офісі Генпрокурора якісного аудиту "завислих" справ щодо бізнесу. З його слів, ідеться про справи, які роками не розслідувалися, не містили об'єктивних даних злочину та не мали судової перспективи.

Якісний аудит: Кравченко повідомив про закриття понад 3700 "завислих" кримінальних проваджень08.07.25, 17:00 • 1905 переглядiв

2 вересня Кравченко презентував портал "СтопТиск" для спрощення життя бізнесу та унеможливлення тиску. Портал забезпечить постійну оперативну комунікацію, захищаючи чесний бізнес.

7 жовтня Руслан Кравченко повідомив, що за місяць роботи порталу "СтопТиск", який заснували, щоб забезпечити пряму комунікацію бізнесу з прокуратурою, 12 бізнесів отримали результат.

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Міжнародний суд ООН
Організація Об'єднаних Націй
Данія
Україна