Ексклюзив
12:28 • 5044 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08 • 13995 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42 • 7892 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56 • 19221 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 13186 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 17952 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 24161 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 14144 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 23948 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
31 жовтня, 07:20 • 22017 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
Перша екстрадиція російського військового, Спецтрибунал і координація подальших кроків: Кравченко підбив підсумки візиту до Литви

Київ • УНН

 • 1162 перегляди

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко підсумував візит до Литви, головною метою якого була перша в історії екстрадиція російського військовослужбовця за воєнні злочини. Він провів зустрічі з Президентом Литви Гітанасом Науседою та Генеральним прокурором Нідою Грунскене для координації подальших кроків у сфері правосуддя.

Перша екстрадиція російського військового, Спецтрибунал і координація подальших кроків: Кравченко підбив підсумки візиту до Литви

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко підсумував візит до Литви, головною метою якого була перша в історії екстрадиція російського військовослужбовця за воєнні злочини, здійснені на території України, вказавши, що з литовськими колегами відбулася координація подальших кроків у цьому напрямі, пише УНН.

Принциповість. Справедливість. Партнерство. 30-31 жовтня здійснив робочий візит до Литовської Республіки. Головна мета – перша в історії екстрадиція російського військовослужбовця за воєнні злочини, здійснені на території України, та координація подальших кроків у цьому напрямі

- повідомив Кравченко.

Генпрокурор провів дві ключові зустрічі, які, з його слів, "вкотре підтвердили стратегічну єдність наших держав".

Одна з них - зустріч із Президентом Литви паном Гітанасом Науседою.

"Мав честь від імені українського народу висловити щиру вдячність за непохитну підтримку нашої держави, яка не припиняється від перших днів російської агресії. Наша перша зустріч із паном Президентом відбулася ще в серпні 2023 року, коли я очолював Київську обласну військову адміністрацію. Тоді він особисто поспілкувався з людьми, які пережили окупацію, і пообіцяв: Литва буде разом з Україною стільки, скільки потрібно. Сьогодні ми бачимо, що ця обіцянка підкріплена конкретними діями", - повідомив Кравченко.

З його слів, сторони обговорили ключові напрями співпраці у сфері правосуддя:

  • створення Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності за злочин агресії;
    • невідворотність покарання для всіх причетних до воєнних злочинів;
      • підтримку Литви на міжнародній арені, завдяки якій голос справедливості звучить голосно й чітко.

        "Окремо подякував Литві за допомогу у відновленні соціальної та освітньої інфраструктури Київщини зокрема, дитячого садка в Ірпені та Бородянського ліцею", - вказав Генпрокурор.

        Друга зустріч - із Генеральним прокурором Литви пані Нідою Грунскене.

        Ми закріпили результат, який уже увійшов в історію: екстрадицію російського військовослужбовця за принципом універсальної юрисдикції

        - зазначив Кравченко.

        З його слів, з литовською колегою зосередилися на подальших кроках:

        • поглибленні співпраці в межах Спільної слідчої групи (JIT) «Справа України»;
          • посиленні координації щодо протидії вербуванню російськими спецслужбами тимчасово переміщених громадян України;
            • протидії транскордонному шахрайству наші спільні групи демонструють значні результати у справах так званих «кол-центрів»;
              • посиленні роботи Міжнародного центру з переслідування злочину агресії (ICPA).

                "Окремо подякував литовським колегам за матеріально-технічну підтримку прифронтових прокуратур. Для нас це реальна, конкретна допомога, яка посилює нашу стійкість", - повідомив Генпрокурор.

                "Я щиро вдячний Литовській Республіці за принципову позицію, солідарність та справжнє партнерство. Tautos jėga vienybėje – сила народу в єдності!" - підсумував Кравченко.

                "Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для суду31.10.25, 12:52 • 13194 перегляди

                Юлія Шрамко

