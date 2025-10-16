"Ніхто в Україні це не робив": Кравченко розкрив масштаб закриття кримінальних проваджень щодо бізнесу

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Ексклюзив
15:34 • 5736 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
15:13 • 11069 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
12:39 • 21332 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 27401 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 38644 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 61990 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 22038 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 38370 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 30129 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 25329 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 55534 перегляди
10 областей та Київ зіткнулися з аварійними відключеннями світла - Укренерго16 жовтня, 07:17 • 33089 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 35167 перегляди
У мережі виклали відео з потяга у Швейцарії з погрозами україномовній родині російськомовним чоловіком: Україна вимагає розслідування16 жовтня, 08:44 • 8044 перегляди
Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової першим в історії України військовим омбудсманом16 жовтня, 08:51 • 17436 перегляди
Публікації
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається12:39 • 21332 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 61990 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 35331 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 55712 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 68853 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 33243 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 82000 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 59761 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 61898 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 66784 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото
MIM-104 Patriot
Truth Social

"Ніхто в Україні це не робив": Кравченко розкрив масштаб закриття кримінальних проваджень щодо бізнесу

Київ • УНН

 • 1816 перегляди

Офіс Генпрокурора закрив 8 тисяч кримінальних проваджень із 23 тисяч щодо бізнесу за менш ніж три місяці. Це стало результатом аудиту, проведеного за трьома критеріями, який включав експертизи з боку обвинувачення та захисту.

"Ніхто в Україні це не робив": Кравченко розкрив масштаб закриття кримінальних проваджень щодо бізнесу

Офісом Генпрокурора за менш ніж три місяці із початку аудиту було закрито 8 тисяч кримінальних проваджень з 23 тисяч через відсутність обʼєктивних даних про злочин. Аудит проводиться в три етапи з урахуванням відповідних експертиз як з боку обвинувачення, так і з боку захисту, заявив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час Київського Міжнародного економічного форуму, повідомляє УНН.

Коли я прийшов на посаду, то мій пріоритет був ще один. Не тільки координація, але й захист бізнесу та інвестицій. З чого ми почали? З аудиту всіх кримінальних проваджень, які зареєстровані по справах бізнесу. В кінці травня місяця Офіс Генерального прокурора на дашборді прозвітував перед суспільством, що зареєстровано проти бізнесу майже 6 тисяч кримінальних проваджень. Після аудиту ми встановили майже до 23 тисяч кримінальних проваджень, зареєстрованих відносно бізнесу

- повідомив Руслан Кравченко.

"Якщо ви працюєте чесно, ми вас захистимо": Кравченко повідомив про закриття 35% проваджень щодо бізнесу08.09.25, 17:11 • 3891 перегляд

Генпрокурор наголосив, що, в першу чергу, було проведено якісний аудит кримінальних проваджень. Для цього було встановлено три критерії, які дали змогу послідовно перевіряти кримінальні провадження.

Після того ми почали проводити якісний аудит цих кримінальних проваджень. У нас було три критерії. По перше – відкриті роками кримінальні провадження і по ним нічого не робиться. Ми перевіряли, чи є судова перспектива, чи є склад злочину. Якщо ми не встановили цього – ми закривали ці кримінальні провадження. Другий критерій – якщо є на перший погляд судова перспектива, склад злочину і бізнес говорив, що нічого немає – ми призначали експертизи. Переважно економічні експертизи. Якщо експертизи не встановлювали склад злочину – ми ці справи закривали. Якщо ми та органи правопорядку бачили склад злочину – ми призначали експертизи. Якщо ми впевнені в свої позиції – то відправляємо обвинувачувальний акт до суду 

- пояснив Генеральний прокурор.

Бізнес отримав прямий зв'язок з прокуратурою через новий цифровий інструмент: що відомо про портал "Стоп Тиск"26.09.25, 15:52 • 3337 переглядiв

Кравченко наголосив, що аудит завершується комплексною експертизою з урахуванням позиції як обвинувачення, так і захисту. Завдяки цій методиці за менш ніж три місяці було закрито 8 тисяч кримінальних проваджень.

Є експертиза з нашого боку, є експертиза захисту. Призначаємо комплексні експертизи і ставимо крапку в цьому питанні. І на сьогоднішній день ми вже закрили, менш ніж за три місяці, з 23 тисяч кримінальних проваджень 8 тисяч кримінальних проваджень ... Ніхто в Україні за всю незалежність із органів правопорядку це не робив

- підсумував Генеральний прокурор.

Доповнення

8 липня Генпрокурор Кравченко повідомив про проведення в Офісі Генпрокурора якісного аудиту "завислих" справ щодо бізнесу. З його слів, ідеться про справи, які роками не розслідувалися, не містили об'єктивних даних злочину та не мали судової перспективи.

Якісний аудит: Кравченко повідомив про закриття понад 3700 "завислих" кримінальних проваджень08.07.25, 17:00 • 1809 переглядiв

2 вересня Кравченко презентував портал "СтопТиск" для спрощення життя бізнесу та унеможливлення тиску. Портал забезпечить постійну оперативну комунікацію, захищаючи чесний бізнес.

7 жовтня Руслан Кравченко повідомив, що за місяць роботи порталу "СтопТиск", який заснували, щоб забезпечити пряму комунікацію бізнесу з прокуратурою, 12 бізнесів отримали результат.

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Україна