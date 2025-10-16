"Ніхто в Україні це не робив": Кравченко розкрив масштаб закриття кримінальних проваджень щодо бізнесу
Київ • УНН
Офіс Генпрокурора закрив 8 тисяч кримінальних проваджень із 23 тисяч щодо бізнесу за менш ніж три місяці. Це стало результатом аудиту, проведеного за трьома критеріями, який включав експертизи з боку обвинувачення та захисту.
Офісом Генпрокурора за менш ніж три місяці із початку аудиту було закрито 8 тисяч кримінальних проваджень з 23 тисяч через відсутність обʼєктивних даних про злочин. Аудит проводиться в три етапи з урахуванням відповідних експертиз як з боку обвинувачення, так і з боку захисту, заявив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час Київського Міжнародного економічного форуму, повідомляє УНН.
Коли я прийшов на посаду, то мій пріоритет був ще один. Не тільки координація, але й захист бізнесу та інвестицій. З чого ми почали? З аудиту всіх кримінальних проваджень, які зареєстровані по справах бізнесу. В кінці травня місяця Офіс Генерального прокурора на дашборді прозвітував перед суспільством, що зареєстровано проти бізнесу майже 6 тисяч кримінальних проваджень. Після аудиту ми встановили майже до 23 тисяч кримінальних проваджень, зареєстрованих відносно бізнесу
Генпрокурор наголосив, що, в першу чергу, було проведено якісний аудит кримінальних проваджень. Для цього було встановлено три критерії, які дали змогу послідовно перевіряти кримінальні провадження.
Після того ми почали проводити якісний аудит цих кримінальних проваджень. У нас було три критерії. По перше – відкриті роками кримінальні провадження і по ним нічого не робиться. Ми перевіряли, чи є судова перспектива, чи є склад злочину. Якщо ми не встановили цього – ми закривали ці кримінальні провадження. Другий критерій – якщо є на перший погляд судова перспектива, склад злочину і бізнес говорив, що нічого немає – ми призначали експертизи. Переважно економічні експертизи. Якщо експертизи не встановлювали склад злочину – ми ці справи закривали. Якщо ми та органи правопорядку бачили склад злочину – ми призначали експертизи. Якщо ми впевнені в свої позиції – то відправляємо обвинувачувальний акт до суду
Кравченко наголосив, що аудит завершується комплексною експертизою з урахуванням позиції як обвинувачення, так і захисту. Завдяки цій методиці за менш ніж три місяці було закрито 8 тисяч кримінальних проваджень.
Є експертиза з нашого боку, є експертиза захисту. Призначаємо комплексні експертизи і ставимо крапку в цьому питанні. І на сьогоднішній день ми вже закрили, менш ніж за три місяці, з 23 тисяч кримінальних проваджень 8 тисяч кримінальних проваджень ... Ніхто в Україні за всю незалежність із органів правопорядку це не робив
8 липня Генпрокурор Кравченко повідомив про проведення в Офісі Генпрокурора якісного аудиту "завислих" справ щодо бізнесу. З його слів, ідеться про справи, які роками не розслідувалися, не містили об'єктивних даних злочину та не мали судової перспективи.
2 вересня Кравченко презентував портал "СтопТиск" для спрощення життя бізнесу та унеможливлення тиску. Портал забезпечить постійну оперативну комунікацію, захищаючи чесний бізнес.
7 жовтня Руслан Кравченко повідомив, що за місяць роботи порталу "СтопТиск", який заснували, щоб забезпечити пряму комунікацію бізнесу з прокуратурою, 12 бізнесів отримали результат.