"Ніхто в Україні це не робив": Кравченко розкрив масштаб закриття кримінальних проваджень щодо бізнесу

Офісом Генпрокурора за менш ніж три місяці із початку аудиту було закрито 8 тисяч кримінальних проваджень з 23 тисяч через відсутність обʼєктивних даних про злочин. Аудит проводиться в три етапи з урахуванням відповідних експертиз як з боку обвинувачення, так і з боку захисту, заявив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час Київського Міжнародного економічного форуму, повідомляє УНН.

Коли я прийшов на посаду, то мій пріоритет був ще один. Не тільки координація, але й захист бізнесу та інвестицій. З чого ми почали? З аудиту всіх кримінальних проваджень, які зареєстровані по справах бізнесу. В кінці травня місяця Офіс Генерального прокурора на дашборді прозвітував перед суспільством, що зареєстровано проти бізнесу майже 6 тисяч кримінальних проваджень. Після аудиту ми встановили майже до 23 тисяч кримінальних проваджень, зареєстрованих відносно бізнесу

"Якщо ви працюєте чесно, ми вас захистимо": Кравченко повідомив про закриття 35% проваджень щодо бізнесу

Генпрокурор наголосив, що, в першу чергу, було проведено якісний аудит кримінальних проваджень. Для цього було встановлено три критерії, які дали змогу послідовно перевіряти кримінальні провадження.

Після того ми почали проводити якісний аудит цих кримінальних проваджень. У нас було три критерії. По перше – відкриті роками кримінальні провадження і по ним нічого не робиться. Ми перевіряли, чи є судова перспектива, чи є склад злочину. Якщо ми не встановили цього – ми закривали ці кримінальні провадження. Другий критерій – якщо є на перший погляд судова перспектива, склад злочину і бізнес говорив, що нічого немає – ми призначали експертизи. Переважно економічні експертизи. Якщо експертизи не встановлювали склад злочину – ми ці справи закривали. Якщо ми та органи правопорядку бачили склад злочину – ми призначали експертизи. Якщо ми впевнені в свої позиції – то відправляємо обвинувачувальний акт до суду