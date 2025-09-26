Бізнес отримав прямий зв'язок з прокуратурою через новий цифровий інструмент: що відомо про портал "Стоп Тиск"
Офіс генерального прокурора створив портал "Стоп Тиск" для зв'язку бізнесу з прокуратурою. Він дозволяє керівникам юросіб подавати повідомлення про неправомірний тиск правоохоронців.
В Україні існує цифровий інструмент, творцем якого є Офіс генерального прокурора. За його допомогою бізнес може мати прямий зв’язок із прокуратурою у випадку, якщо він вважає дії правоохоронців неправомірними, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
Йдеться про портал Стоп Тиск - він дозволяє керівникам юридичних осіб (підприємств, організацій) подавати повідомлення про факти неправомірного впливу чи тиску.
Заявки проходять верифікацію, класифікацію та надалі - системне реагування, повідомили в ОГП.
Як користуватись порталом
- Необхідно авторизуватися через державний сервіс “Дія” для підтвердження особи;
- Детально описати ситуацію: вказати дії посадових осіб, дату, обставини, наслідки;
- Додати докази, які є (документи, фото, відео тощо);
- Надіслати повідомлення через портал.
