Бізнес отримав прямий зв'язок з прокуратурою через новий цифровий інструмент: що відомо про портал "Стоп Тиск"

13:31 • 1648 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45 • 5726 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
09:46 • 13188 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 18025 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 26371 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 32359 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 37060 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28228 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 39789 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 35879 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Українська акторка отримала роль професорки у серіалі про Гаррі Поттера
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів
Якщо путін погодиться на перемир'я на будь-який період, то в Україні можуть пройти вибори - Зеленський
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейків
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейків
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 32355 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 37056 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринку
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Юлія Свириденко
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Копенгаген
Угорщина
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Панцир"
Дія (сервіс)
E-6 Mercury

Бізнес отримав прямий зв'язок з прокуратурою через новий цифровий інструмент: що відомо про портал "Стоп Тиск"

Київ • УНН

 • 806 перегляди

Офіс генерального прокурора створив портал "Стоп Тиск" для зв'язку бізнесу з прокуратурою. Він дозволяє керівникам юросіб подавати повідомлення про неправомірний тиск правоохоронців.

Бізнес отримав прямий зв'язок з прокуратурою через новий цифровий інструмент: що відомо про портал "Стоп Тиск"

В Україні існує цифровий інструмент, творцем якого є Офіс генерального прокурора. За його допомогою бізнес може мати прямий зв’язок із прокуратурою у випадку, якщо він вважає дії правоохоронців неправомірними, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Йдеться про портал Стоп Тиск - він дозволяє керівникам юридичних осіб (підприємств, організацій) подавати повідомлення про факти неправомірного впливу чи тиску.

Заявки проходять верифікацію, класифікацію та надалі - системне реагування, повідомили в ОГП.

Як користуватись порталом

  • Необхідно авторизуватися через державний сервіс “Дія” для підтвердження особи;
    • Детально описати ситуацію: вказати дії посадових осіб, дату, обставини, наслідки;
      • Додати докази, які є (документи, фото, відео тощо);
        • Надіслати повідомлення через портал.

          Понад 16 млн грн через "мертві душі": посадовців Київського авіаційного інституту підозрюють у розкраданні бюджету26.09.25, 15:37 • 1554 перегляди

          Євген Устименко

          СуспільствоЕкономіка
          Дія (сервіс)
          Генеральний прокурор (Україна)
          Україна