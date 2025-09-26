Понад 16 млн грн через "мертві душі": посадовців Київського авіаційного інституту підозрюють у розкраданні бюджету
Київ • УНН
Трьом службовцям Київського авіаційного інституту повідомлено про підозру у заволодінні понад 16,6 млн грн бюджетних коштів. Вони організували схему з фіктивним працевлаштуванням 89 осіб, яким нараховувалася зарплата, але які не виконували жодних обов'язків.
Трьом службовцям "Київського авіаційного інституту" повідомлено про підозру у масштабному заволодінні бюджетними коштами. За даними Офісу Генерального прокурора, чиновники діяли у складі організованої групи та через схему фіктивного працевлаштування вивели з держбюджету понад 16,6 млн грн. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Слідство з’ясувало, що у період з січня 2021 року по серпень 2024-го колишній начальник відділу безпекової діяльності служби охорони, керівник служби охорони та його заступник організували схему із працевлаштуванням так званих "мертвих душ".
У штат було оформлено 89 фіктивних працівників, яким регулярно нараховувалася заробітна плата.
Фактично ж ніхто з них не виконував жодних обов’язків, а нараховані кошти після зняття з банківських карток осідали в кишенях організаторів.
У результаті держава в особі Міністерства освіти і науки України зазнала збитків на суму понад 16,6 млн грн.
Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили документи та носії інформації, що мають доказове значення у справі. Розслідування триває, вирішується питання про застосування запобіжних заходів.
