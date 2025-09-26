Более 16 млн грн через "мертвые души": должностных лиц Киевского авиационного института подозревают в хищении бюджета
Киев • УНН
Трем служащим Киевского авиационного института сообщено о подозрении в завладении более 16,6 млн грн бюджетных средств. Они организовали схему с фиктивным трудоустройством 89 человек, которым начислялась зарплата, но которые не выполняли никаких обязанностей.
Троим сотрудникам "Киевского авиационного института" сообщено о подозрении в масштабном завладении бюджетными средствами. По данным Офиса Генерального прокурора, чиновники действовали в составе организованной группы и через схему фиктивного трудоустройства вывели из госбюджета более 16,6 млн грн. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
Следствие выяснило, что в период с января 2021 года по август 2024-го бывший начальник отдела безопасности службы охраны, руководитель службы охраны и его заместитель организовали схему с трудоустройством так называемых "мертвых душ".
В штат было оформлено 89 фиктивных работников, которым регулярно начислялась заработная плата.
Фактически же никто из них не выполнял никаких обязанностей, а начисленные средства после снятия с банковских карт оседали в карманах организаторов.
В результате государство в лице Министерства образования и науки Украины понесло убытки на сумму более 16,6 млн грн.
В ходе обысков по местам жительства подозреваемых правоохранители изъяли документы и носители информации, имеющие доказательственное значение по делу. Расследование продолжается, решается вопрос о применении мер пресечения.
