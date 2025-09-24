$41.380.00
Нанесли ущерб на более чем 138 млн гривен: правоохранители сообщили о подозрении двум экс-руководителям газораспределительной компании

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Двум руководителям частной компании сообщено о подозрении в нанесении ущерба на более чем 138 млн гривен. Они незаконно отобрали более 6,7 миллиона кубометров газа из государственной газотранспортной системы.

Нанесли ущерб на более чем 138 млн гривен: правоохранители сообщили о подозрении двум экс-руководителям газораспределительной компании

Полицейские совместно с СБУ сообщили о подозрении двум руководителям частной компании, которые нанесли ущерб на более чем 138 млн гривен, при незаконном отборе более 6,7 миллиона кубометров газа из государственной газотранспортной системы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Полицейские совместно с СБУ разоблачили двух бывших руководителей частной компании, которые в течение июня – ноября 2023 года незаконно отобрали более 6,7 миллиона кубометров газа из государственной газотранспортной системы. Сумма ущерба - более 138 миллионов гривен

- говорится в сообщении.

Следствием установлено, что после прекращения сотрудничества с государственным поставщиком из-за задолженности за приобретенное сырье, должностные лица продолжили несанкционированный отбор газа, прикрываясь "исключительными обстоятельствами" и потребностями предприятия.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и в офисных помещениях изъята финансовая документация, телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Двум экс-руководителям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 (Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет

- добавили в полиции.

Ранее о подозрении уже сообщили одному из бывших председателей правления этой компании, действия которого нанесли государству более 251 миллиона гривен убытков.

Напомним

Черкасская областная прокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю правления компании в сфере газоснабжения, который нанес ущерб государству в более чем 251 млн гривен, при несанкционированном отборе природного газа из газотранспортной системы объемом более 10 млн куб м.

