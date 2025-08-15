Понад 251 млн гривень збитків: повідомлено про підозру колишньому голові правління компанії у сфері газопостачання
Колишньому голові правління компанії у сфері газопостачання повідомлено про підозру. Він завдав державі збитків на понад 251 млн гривень через несанкціонований відбір газу.
Черкаська обласна прокуратура повідомила про підозру колишньому голові правління компанії у сфері газопостачання, який завдав збитки державі у понад 251 млн гривень, при несанкціонованому відборі природного газу з газотранспортної системи об'ємом понад 10 млн куб м.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому голові правління компанії у сфері газопостачання, чиї дії спричинили державному підприємству збитки на понад 251 млн гривень. Йому інкриміновано ч. 2 ст. 364-1 КК України
За даними слідства, у січні 2023 року через заборгованість перед державним підприємством за вже отриманий природний газ компанію підозрюваного виключили з балансуючої групи та припинили їй реалізацію природного газу.
Проте підозрюваний, не уклавши нових договорів із постачальником природного газу, протягом лютого-червня 2023 року продовжив його використовувати. Таким чином відбувся несанкціонований відбір природного газу з газотранспортної системи об'ємом понад 10 млн куб м. За результатами проведеної експертизи, встановлено, що такі дії спричинили збитки державі в особі державного підприємства на суму 251 млн 174 тис. гривень
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
