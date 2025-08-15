Более 251 млн гривен убытков: сообщено о подозрении бывшему председателю правления компании в сфере газоснабжения

Черкасская областная прокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю правления компании в сфере газоснабжения, который нанес ущерб государству на сумму более 251 млн гривен при несанкционированном отборе природного газа из газотранспортной системы объемом более 10 млн куб м.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему председателю правления компании в сфере газоснабжения, чьи действия повлекли государственному предприятию убытки на сумму более 251 млн гривен. Ему инкриминирована ч. 2 ст. 364-1 УК Украины

По данным следствия, в январе 2023 года из-за задолженности перед государственным предприятием за уже полученный природный газ компания подозреваемого была исключена из балансирующей группы и ей прекратили реализацию природного газа.

Однако подозреваемый, не заключив новых договоров с поставщиком природного газа, в течение февраля-июня 2023 года продолжил его использовать. Таким образом произошел несанкционированный отбор природного газа из газотранспортной системы объемом более 10 млн куб м. По результатам проведенной экспертизы, установлено, что такие действия повлекли ущерб государству в лице государственного предприятия на сумму 251 млн 174 тыс. гривен