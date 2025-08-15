Более 251 млн гривен убытков: сообщено о подозрении бывшему председателю правления компании в сфере газоснабжения

$41.450.06
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и Путина, договорились о встрече после Аляски
11:14 • 10636 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
09:59 • 12896 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
09:48 • 21740 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
08:34 • 22439 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 61968 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 97309 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 56376 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и Путина
14 августа, 14:49 • 190506 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 13:54 • 207831 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
11:14 • 10629 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 10999 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
09:48 • 21733 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 52763 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:49 • 190504 просмотра
Более 251 млн гривен убытков: сообщено о подозрении бывшему председателю правления компании в сфере газоснабжения

Киев • УНН

 • 2166 просмотра

Бывшему председателю правления компании в сфере газоснабжения сообщено о подозрении. Он нанес государству ущерб на более чем 251 млн гривен из-за несанкционированного отбора газа.

Более 251 млн гривен убытков: сообщено о подозрении бывшему председателю правления компании в сфере газоснабжения

Черкасская областная прокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю правления компании в сфере газоснабжения, который нанес ущерб государству на сумму более 251 млн гривен при несанкционированном отборе природного газа из газотранспортной системы объемом более 10 млн куб м.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему председателю правления компании в сфере газоснабжения, чьи действия повлекли государственному предприятию убытки на сумму более 251 млн гривен. Ему инкриминирована ч. 2 ст. 364-1 УК Украины

- говорится в сообщении.

По данным следствия, в январе 2023 года из-за задолженности перед государственным предприятием за уже полученный природный газ компания подозреваемого была исключена из балансирующей группы и ей прекратили реализацию природного газа.

Однако подозреваемый, не заключив новых договоров с поставщиком природного газа, в течение февраля-июня 2023 года продолжил его использовать. Таким образом произошел несанкционированный отбор природного газа из газотранспортной системы объемом более 10 млн куб м. По результатам проведенной экспертизы, установлено, что такие действия повлекли ущерб государству в лице государственного предприятия на сумму 251 млн 174 тыс. гривен

- добавили в прокуратуре. 

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним

Бюро экономической безопасности Украины сообщило о подозрении экс-руководителю горнодобывающего предприятия, который в течение 2020-2024 годов умышленно занижал цены на добытый гранит и уклонился от уплаты 27 млн грн рентных платежей.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Украина