Колишній керівник гірничого підприємства на Вінниччині "заробив" 27 млн грн на ухиленні від сплати ренти
Київ • УНН
Колишній керівник гірничого підприємства у Вінницькій області підозрюється в ухиленні від сплати 27 млн грн рентних платежів. Він занижував ціни на граніт, продаючи його пов'язаній компанії.
Бюро економічної безпеки України повідомило про підозру екскерівнику гірничовидобувного підприємства, який протягом 2020-2024 років умисно занижував ціни на видобутий граніт і ухилився від сплати 27 млн грн рентних платежів. Про це повідомило БЕБ, пише УНН.
Деталі
Детективи Головного підрозділу БЕБ встановили, що колишній директор гірничовидобувного підприємства у Вінницькій області продавав камінь бутовий та щебінь пов’язаному підприємству за заниженими цінами – від 40 до 90 грн за тонну. При цьому рентна плата нараховувалася від цих занижених цін.
У результаті таких дій було продано понад 7,5 млн кубометрів продукції, а пов’язане підприємство перепродавало її за ринковими цінами будівельним компаніям.
У такий спосіб фігурант умисно занизив суму рентної плати за користування надрами на 27 млн грн
Підозру повідомлено за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від сплати податків службовою особою в особливо великих розмірах. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.
БЕБ наголошує, що слідство триває, і в разі доведення вини екскерівнику загрожує сувора кримінальна відповідальність.