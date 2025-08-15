Колишній керівник гірничого підприємства на Вінниччині "заробив" 27 млн грн на ухиленні від сплати ренти

$41.450.06
Ексклюзив
08:34 • 3328 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
04:50 • 34362 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 69297 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 34038 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 145451 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 174528 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 89552 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 89567 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 83425 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 185212 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Популярнi новини
Курськ під атакою невідомих дронів: є постраждалі та руйнуванняVideo14 серпня, 23:18 • 56087 перегляди
Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився на АлясціVideo14 серпня, 23:40 • 18899 перегляди
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухівVideo15 серпня, 02:24 • 69770 перегляди
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти15 серпня, 02:40 • 31376 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto03:23 • 31303 перегляди
Публікації
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 11561 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 145451 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 201209 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 174528 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 100195 перегляди
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 60781 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 145746 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 95892 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 113555 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 163118 перегляди
Колишній керівник гірничого підприємства на Вінниччині "заробив" 27 млн грн на ухиленні від сплати ренти

Київ • УНН

 • 586 перегляди

Колишній керівник гірничого підприємства у Вінницькій області підозрюється в ухиленні від сплати 27 млн грн рентних платежів. Він занижував ціни на граніт, продаючи його пов'язаній компанії.

Колишній керівник гірничого підприємства на Вінниччині "заробив" 27 млн грн на ухиленні від сплати ренти

Бюро економічної безпеки України повідомило про підозру екскерівнику гірничовидобувного підприємства, який протягом 2020-2024 років умисно занижував ціни на видобутий граніт і ухилився від сплати 27 млн грн рентних платежів. Про це повідомило БЕБ, пише УНН.

Деталі

Детективи Головного підрозділу БЕБ встановили, що колишній директор гірничовидобувного підприємства у Вінницькій області продавав камінь бутовий та щебінь пов’язаному підприємству за заниженими цінами – від 40 до 90 грн за тонну. При цьому рентна плата нараховувалася від цих занижених цін.

У результаті таких дій було продано понад 7,5 млн кубометрів продукції, а пов’язане підприємство перепродавало її за ринковими цінами будівельним компаніям.

У такий спосіб фігурант умисно занизив суму рентної плати за користування надрами на 27 млн грн

- заявили в БЕБ.

Підозру повідомлено за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від сплати податків службовою особою в особливо великих розмірах. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

БЕБ наголошує, що слідство триває, і в разі доведення вини екскерівнику загрожує сувора кримінальна відповідальність.

Степан Гафтко

ЕкономікаКримінал та НП
Вінницька область
Харківська область
Генеральний прокурор (Україна)
Україна