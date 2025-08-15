Бывший руководитель горнодобывающего предприятия в Винницкой области "заработал" 27 млн грн на уклонении от уплаты ренты
Киев • УНН
Бывший руководитель горнодобывающего предприятия в Винницкой области подозревается в уклонении от уплаты 27 млн грн рентных платежей. Он занижал цены на гранит, продавая его связанной компании.
Бюро экономической безопасности Украины сообщило о подозрении экс-руководителю горнодобывающего предприятия, который в течение 2020-2024 годов умышленно занижал цены на добытый гранит и уклонился от уплаты 27 млн грн рентных платежей. Об этом сообщило БЭБ, пишет УНН.
Подробности
Детективы Главного подразделения БЭБ установили, что бывший директор горнодобывающего предприятия в Винницкой области продавал камень бутовый и щебень связанному предприятию по заниженным ценам – от 40 до 90 грн за тонну. При этом рентная плата начислялась от этих заниженных цен.
В результате таких действий было продано более 7,5 млн кубометров продукции, а связанное предприятие перепродавало ее по рыночным ценам строительным компаниям.
Таким образом фигурант умышленно занизил сумму рентной платы за пользование недрами на 27 млн грн
Подозрение сообщено по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов должностным лицом в особо крупных размерах. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора.
БЭБ подчеркивает, что следствие продолжается, и в случае доказательства вины экс-руководителю грозит суровая уголовная ответственность.