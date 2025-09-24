Завдали збитків на понад 138 млн гривень: правоохоронці повідомили про підозру двом екскерівникам газорозподільної компанії

Поліцейські спільно з СБУ повідомили про підозру двом керівникам приватної компанії, які завдали збитків на понад 138 млн гривень, при незаконному відборі понад 6,7 мільйона кубометрів газу з державної газотранспортної системи. Про це пише УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Поліцейські спільно з СБУ викрили двох колишніх керівників приватної компанії, які упродовж червня – листопада 2023 року незаконно відібрали понад 6,7 мільйона кубометрів газу з державної газотранспортної системи. Сума збитків - понад 138 мільйонів гривень

Слідством встановлено, що після припинення співпраці з державним постачальником через заборгованість за придбану сировину, посадовці продовжили несанкціонований відбір газу, прикриваючись "винятковими обставинами" та потребами підприємства.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та в офісних приміщеннях вилучено фінансову документацію, телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Двом екскерівникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років