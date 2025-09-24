$41.380.00
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 9864 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 13556 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 15770 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 26573 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 17127 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 30106 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 17813 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18114 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 15090 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Завдали збитків на понад 138 млн гривень: правоохоронці повідомили про підозру двом екскерівникам газорозподільної компанії

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Двом керівникам приватної компанії повідомлено про підозру у завданні збитків на понад 138 млн гривень. Вони незаконно відібрали понад 6,7 мільйона кубометрів газу з державної газотранспортної системи.

Завдали збитків на понад 138 млн гривень: правоохоронці повідомили про підозру двом екскерівникам газорозподільної компанії

Поліцейські спільно з СБУ повідомили про підозру двом керівникам приватної компанії, які завдали збитків на понад 138 млн гривень, при незаконному відборі понад 6,7 мільйона кубометрів газу з державної газотранспортної системи. Про це пише УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Поліцейські спільно з СБУ викрили двох колишніх керівників приватної компанії, які упродовж червня – листопада 2023 року незаконно відібрали понад 6,7 мільйона кубометрів газу з державної газотранспортної системи. Сума збитків - понад 138 мільйонів гривень

- йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що після припинення співпраці з державним постачальником через заборгованість за придбану сировину, посадовці продовжили несанкціонований відбір газу, прикриваючись "винятковими обставинами" та потребами підприємства.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та в офісних приміщеннях вилучено фінансову документацію, телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Двом екскерівникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років

- додали в поліції.

Раніше про підозру вже повідомили одному з колишніх голів правління цієї компанії, дії якого завдали державі понад 251 мільйон гривень збитків.

Нагадаємо

Черкаська обласна прокуратура повідомила про підозру колишньому голові правління компанії у сфері газопостачання, який завдав збитки державі у понад 251 млн гривень, при несанкціонованому відборі природного газу з газотранспортної системи об'ємом понад 10 млн куб м.

Павло Башинський

СуспільствоЕкономікаКримінал та НП
Національна поліція України
Укргазвидобування
Служба безпеки України
Україна