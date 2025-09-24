Завдали збитків на понад 138 млн гривень: правоохоронці повідомили про підозру двом екскерівникам газорозподільної компанії
Київ • УНН
Двом керівникам приватної компанії повідомлено про підозру у завданні збитків на понад 138 млн гривень. Вони незаконно відібрали понад 6,7 мільйона кубометрів газу з державної газотранспортної системи.
Поліцейські спільно з СБУ повідомили про підозру двом керівникам приватної компанії, які завдали збитків на понад 138 млн гривень, при незаконному відборі понад 6,7 мільйона кубометрів газу з державної газотранспортної системи. Про це пише УНН з посиланням на Національну поліцію України.
Деталі
Поліцейські спільно з СБУ викрили двох колишніх керівників приватної компанії, які упродовж червня – листопада 2023 року незаконно відібрали понад 6,7 мільйона кубометрів газу з державної газотранспортної системи. Сума збитків - понад 138 мільйонів гривень
Слідством встановлено, що після припинення співпраці з державним постачальником через заборгованість за придбану сировину, посадовці продовжили несанкціонований відбір газу, прикриваючись "винятковими обставинами" та потребами підприємства.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та в офісних приміщеннях вилучено фінансову документацію, телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.
Двом екскерівникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років
Раніше про підозру вже повідомили одному з колишніх голів правління цієї компанії, дії якого завдали державі понад 251 мільйон гривень збитків.
Нагадаємо
Черкаська обласна прокуратура повідомила про підозру колишньому голові правління компанії у сфері газопостачання, який завдав збитки державі у понад 251 млн гривень, при несанкціонованому відборі природного газу з газотранспортної системи об'ємом понад 10 млн куб м.