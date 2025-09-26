Бизнес получил прямую связь с прокуратурой через новый цифровой инструмент: что известно о портале "Стоп Давление"
Офис генерального прокурора создал портал "Стоп Давление" для связи бизнеса с прокуратурой. Он позволяет руководителям юрлиц подавать сообщения о неправомерном давлении правоохранителей.
В Украине существует цифровой инструмент, создателем которого является Офис генерального прокурора. С его помощью бизнес может иметь прямую связь с прокуратурой в случае, если он считает действия правоохранителей неправомерными, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Подробности
Речь идет о портале Стоп Давление - он позволяет руководителям юридических лиц (предприятий, организаций) подавать сообщения о фактах неправомерного влияния или давления.
Заявки проходят верификацию, классификацию и в дальнейшем - системное реагирование, сообщили в ОГП.
Как пользоваться порталом
- Необходимо авторизоваться через государственный сервис “Дія” для подтверждения личности;
- Подробно описать ситуацию: указать действия должностных лиц, дату, обстоятельства, последствия;
- Добавить имеющиеся доказательства (документы, фото, видео и т.д.);
- Отправить сообщение через портал.
