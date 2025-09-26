$41.490.08
48.710.05
ukenru
13:31 • 524 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 3534 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
09:46 • 12421 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 17299 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 25101 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 31439 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 36226 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28187 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 39720 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35789 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
Бизнес получил прямую связь с прокуратурой через новый цифровой инструмент: что известно о портале "Стоп Давление"

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Офис генерального прокурора создал портал "Стоп Давление" для связи бизнеса с прокуратурой. Он позволяет руководителям юрлиц подавать сообщения о неправомерном давлении правоохранителей.

В Украине существует цифровой инструмент, создателем которого является Офис генерального прокурора. С его помощью бизнес может иметь прямую связь с прокуратурой в случае, если он считает действия правоохранителей неправомерными, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Подробности

Речь идет о портале Стоп Давление - он позволяет руководителям юридических лиц (предприятий, организаций) подавать сообщения о фактах неправомерного влияния или давления.

Заявки проходят верификацию, классификацию и в дальнейшем - системное реагирование, сообщили в ОГП.

Как пользоваться порталом

  • Необходимо авторизоваться через государственный сервис “Дія” для подтверждения личности;
    • Подробно описать ситуацию: указать действия должностных лиц, дату, обстоятельства, последствия;
      • Добавить имеющиеся доказательства (документы, фото, видео и т.д.);
        • Отправить сообщение через портал.

          Более 16 млн грн через "мертвые души": должностных лиц Киевского авиационного института подозревают в хищении бюджета26.09.25, 15:37 • 1436 просмотров

          Евгений Устименко

          ОбществоЭкономика
          Дія (сервис)
          Генеральный прокурор Украины
          Украина